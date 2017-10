Bűnözők mellé tenné a kiskorú menekülteket a kormány

Az Aszódi Javítóintézetben helyezné el a kormány azt a mintegy két tucat kísérő nélküli menekült, illetve menedékkérő kiskorút, akik az országos gyermekotthon-korszerűsítő program miatt kell hogy elhagyják a fóti Károlyi István Gyermekközpontot – értesült a Népszava. Az aszódi intézmény – ahol fiatalkorú és gyermekkorú elkövetők töltik büntetésüket – területén, egy eddig használatlan iskolaépületben alakítanának ki számukra egy negyvennyolc férőhelyes szálláshelyet, ez mintegy 416 millió forintos központi költségvetési forrásból valósulna meg. Ehhez kapcsolódik mintegy negyven „ideiglenes befogadó férőhely” létrehozása is.

A Népszava információját megerősítette a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF), de azt nem sikerült megtudni, miért pont az Aszódi Javítóintézetre esett a választás, illetve mitől lesznek ott jobb körülmények között elhelyezve az érintett kiskorúak, hiszen Fóton parkosított környezetben, lakásotthonokban élnek, a városba is kimehetnek. Az SZGYF ezzel kapcsolatban annyit közölt, hogy a „kísérő nélküli kiskorúak gyermekotthoni ellátását a kormányzat a jövőben is gyermekotthoni keretek között fogja biztosítani”. Tájékoztatásuk szerint Fóton a menedékkérő – vagyis kérelmük elbírálására váró –, illetve már nemzetközi védelemben részesülő, kísérő nélküli gyerekek száma az elmúlt fél évben tizennyolc és harminchét között mozgott.

A fóti gyermekotthon bezárását idén januárban jelentették be. A tervek szerint jövő nyárra teljesen felszámolnák az intézményt, ahol nemcsak kísérő nélküli kiskorúakat, hanem különleges bánásmódot igénylő magyar gyerekeket is gondoznak. Egy ideje már köztudott, hogy utóbbiakat Kalocsára, illetve Zalaegerszegre költöztetik át, ám a menekült gyerekek elhelyezését eddig homály fedte. Noha a kormány rendszerint a „túlzsúfolt, több száz fős tömegintézmények” kiváltásának szükségességére hivatkozik, a fóti intézményt bárminek, csak épp túlzsúfoltnak nem lehet nevezni. A nyolc-tíz fős lakásotthonok kialakítása már évekkel korábban megtörtént a gyermekotthon területén, ráadásul kormányzati és uniós forrásból. Az Aszódi Javítóintézetben tervezett negyvennyolc plusz negyven férőhely kialakítása is ellentmond a kormánykommunikációban megjelenő célkitűzésnek.

A Magyar Helsinki Bizottság (MHB) jogi szakértője szerint a kormány intézkedése nemcsak hazai, de európai szinten is botrányos. Szekeres Zsolt a Népszavának úgy nyilatkozott: tudomása szerint eddig egyetlen európai országban sem próbálták a családjuktól elszakított, sokszor saját szüleik lemészárlását végignéző gyerekeket ilyen környezetben elhelyezni. „Lényegében egy büntetés-végrehajtási intézet hátsó kertjébe zárják őket. Lehet, hogy fizikailag nehezebb lesz elhagyni az intézményt, de lélekben sokkal csábítóbb lesz a szökés gondolata.”