Busás osztalék az állami kórház parkolójának bevételéből

Tizenöt évig volt kiszervezve a parkolási szolgáltatás a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézetben egy külsős cégnek, amely évente százmillió forintos nagyságrendben fizetett osztalékokat a tulajdonosoknak – tudta meg a Magyar Nemzet. Kiderült, az állami intézmény csak nemrégiben vette vissza az üzemeltetést.

Mindez azért érdekes, mert lapunk a héten számolt be arról, hogy a kórház területén jelenleg a parkolás első fél órája díjmentes, azonban a betegeknek a második fél óra 400 forintba, majd minden további 30 perc további 600 forintba kerül.

Cikkünk után az intézmény közleményt adott ki, amely szerint a bevétel ma már a betegellátás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások javítására fordítható. Azonban a közleményből kitűnik, hogy valakik igencsak jól jártak a parkoló üzemeltetéséből, amelynek díjszabása egyébként öt éve változatlan. Figyelemre méltó különben, hogy a kórház azt állítja, a parkolási díj meghatározásakor a legfontosabb szempont a forgalom szabályozása volt.

Az, hogy egy magáncég számára mekkora üzlet az állami intézmény parkolóját üzemeltetni, jól látszik abból is, amit a napokban Tiba Sándor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház – különös körülmények közt menesztett – volt főigazgatója nyilatkozott a Népszavának. Mint mondta, a kórházi parkolókat üzemeltető Cordate Zrt. a dolgozóktól és a betegektől beszedett parkolási díjat is megkapja, ezenkívül a kórház több mint havi négymillió forintot is fizet a cégnek a szolgáltatásért.

A legtöbb kórház esetében egyébként egyelőre nem derült ki, hogy hova folynak be a százmilliós összegek, és miért kerül ennyibe a parkolás. Az állami fenntartású intézmények ugyanis nem akartak lapunknak magyarázatot adni arra, miért drágább esetenként a reptérinél is a parkolás az intézmények területén. Hiába vártuk napokig a győri Petz Aladár kórház, a kaposvári Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház és a Szegedi Tudományegyetem klinikájának válaszát arra vonatkozóan, hogy miért olyan felháborítóan drága – esetenként akár kétezer forint – egyetlen óra parkolás, és pontosan mire költik a bevételt. Annyi bizonyos: havonta jókora összeget zsebelhetnek be az intézmények azoktól az óvatlan látogatóktól, akik néhány órára a kórházi parkolóban teszik le az autót.

Lapunk összesítéséből ugyanis kiderült, hogy míg a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren ötórás parkolásért négyezer forintot kell fizetni, addig ugyanezért Győrben nyolcezer-ötszáz forintot kérnek. Ott ugyanis csak az első fél óra ingyenes, a második fél óra azonban már ötszáz forint, majd minden megkezdett harminc perc ezer forintba kerül. Kaposváron az első harminc percben a parkolás szintén ingyenes az intézmény területén, az ezen felüli időszakra azonban már óránként ötszáz forintot kell fizetni. Szegeden pedig a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ B klinikai parkjában az első fél óra után minden további fél óra hatszáz forintba kerül.

A megjelenés időpontja: 2018.02.17.