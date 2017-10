CEU: Megállapodhatott volna már a kormány

Egy évvel hosszabbítja meg a tavasszal elfogadott lex CEU-ban foglalt határidőket a kormány, amennyiben a felsőoktatási törvény Trócsányi László igazságügyi miniszter által jegyzett módosítását elfogadja a parlament.

Ez azt jelenti, hogy a tavaszi – főleg a Soros György által alapított CEU-t, azaz a Közép-európai Egyetemet érintő – módosításban foglalt követelményeknek nem 2018. január elsejéig, hanem 2019. január elsejéig kell majd megfelelni – derült ki Trócsányi László pénteki sajtótájékoztatóján. Vagyis a kormány haladékot adna a CEU-ügynek, miután az Európai Bizottság áprilisban kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen.

A CEU közleményben reagált a bejelentésre, amit Michael Ignatieff elnök-rektor és Liviu Matei rektorhelyettes írt alá. Az egyetem vezetése szerint semmi akadálya nem volt, hogy a kormányzat aláírja New York állammal az egyetem fennmaradását biztosító megállapodást, hiszen a szövege készen áll.

Azt írják: az igazságügyi miniszter mai javaslata a határidők megváltoztatásáról „meghosszabbítja a bizonytalanság időszakát, miközben hátat fordít a kérdés kézenfekvő megoldásának”.

„A tervezett megállapodással összhangban a CEU egyetértési megállapodást kötött a Bard College-dzsal, hogy oktatási tevékenységet folytathasson New York államban. Már el is indítottunk egy, a New York Állam Oktatási Hivatalánál bejegyzés alatt álló programot, ami heteken belül megkezdheti működését. Így tehát nincs akadálya egy olyan megállapodásnak, amely végleg rendezné a kialakult helyzetet” – írták.

Ugyanakkor újabb kérdések is felmerültek az elmúlt hetekben a feltételrendszerrel kapcsolatban: kiderült, hogy talán az sem elegendő, hogy a CEU megegyezett a New York államban működő Bard College-dzsal arról, hogy képzéseket működtethet az intézmény épületeiben. Ugyanis most már azt is részletesebben fogja vizsgálni a kormány, hogy azoknak a képzéseknek van-e ugyanolyan akkreditációjuk, amilyen a meglévő budapestieknek.

„A határidő meghosszabbítása és a megállapodás aláírásának elmaradása véleményünk szerint visszalépés” – szögezte le az egyetem vezetése.

A CEU sürgeti a magyar kormányt, hogy haladéktalanul írja alá a Magyarország és New York állam közötti megállapodást, és közleményben kinyilvánította elkötelezettségét, hogy minden törvényes előírásnak eleget tesz.