CEU: mégis meghátrálhat a kormány, aláírhatják a megállapodást

A Hvg.hu információi szerint a magyar külügy tesz egy hátralépést a CEU-ügyben, ugyanis már nem vár az amerikai szövetségi kormánnyal való, az egyetemről szóló megállapodásra, hanem megelégszik egy New York állammal való egyezséggel is, amelyet hamarosan alá is írnak. A lap szerint a megállapodással az egyetem ugyanakkor csak az egyik, működését ellehetetlenítő feltételt pipálhatja ki, ugyanis a lex CEU értelmében létesítenie kell egy New York-i kampuszt is.

A portál szerint a külügy már csak a dokumentum pontos szövegét várja New York állam képviselőitől, és néhány héten belül aláírhatják azt a CEU működéséről szóló kétoldalú oktatási megállapodást, amelyet a felsőoktatási törvény nagy vihart kavart áprilisi módosítása szabott feltételül az intézmény működéséhez.

A lex CEU-ként ismert jogszabály áprilisi elfogadása után a kormány ugyanis hónapokon keresztül ragaszkodott a törvény betűjéhez, miszerint a jövőben akkor működhet külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. Ha pedig az egyetem székhelye olyan föderatív államban van, ahol a nemzetközi szerződés megkötésére nem a központi kormányzat jogosult – mint például az USA-ban –, akkor a szerződésnek a szövetségi kormánnyal kötött előzetes megállapodáson kell alapulnia.

A magyar kormány korábbi kommunikációja szerint a lex CEU csupán az intézmény kivételezett helyzetét hivatott megszüntetni. E szerint a CEU valójában két külön intézmény, a budapesti Közép-európai Egyetem, illetve a New York államban bejegyzett, de ott oktatási tevékenységet nem végző Central European University. A gyakorlatban viszont ez egy és ugyanaz az intézmény, a diákok pedig választhatnak, hogy magyar vagy amerikai okleveket kapjanak a tanulmányaik befejezése után.

A magyar állam nem New York állammal, hanem az Amerikai Egyesült Államokkal köthet oktatási szerződést – mondta még májusban Budai Gyula egy hajdúdorogi lakossági fórumom.

Brüsszel még április végén kezdeményezett kötelezettségszegési eljárást a törvény miatt, amelynek egyes szakaszai szerinte uniós jogba ütköznek.