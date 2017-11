Civil ruhás rendőrök és betonakadályok Budapest belvárosában

Hiába raktak le rendőrségi betontömböket a fővárosban a Vörösmarty téri vásár körül, egy kisebb teherautóval továbbra is be lehet hajtani a térre, így akár terrorcselekményt is el lehetne követni – vette észre a HVG.hu egyik olvasója. A helyi árusok lapunk felvetésére emiatt legtöbbször csak legyintettek, amikor arról kérdeztük őket, nőtt-e a biztonságérzetük az úttorlaszok hatására.

„Ezek nem akadályoznak meg semmit, minden este látom, amikor hozzák az árut, hogy egészen bejönnek a tér közepéig a teherautók” – mondta az egyik kürtőskalácsárus. Szerinte ezek a tömbök még akkor sem tartanának fel egy teherautót, ha nem lehetne mellettük elmenni. „Teljesen felesleges ez az egész, ha valaki fel akarja robbantani magát, akkor az ellen nem véd” – fogalmazott egy másik eladó, aki úgy véli, ennek megfelelően a biztonságérzetet sem növeli az a néhány kőtömb.

A vásárlók is hasonló véleményen voltak, a legtöbben ugyanis arról beszéltek, hogy ha valaki terrorcselekményt akar elkövetni, akkor azt nem lehet megakadályozni. „Magyarország nem engedi be a menekülteket, így a nyugat-európai városok mellett akár mi is bekerülhetnénk a lehetséges célpontok közé” – mondta egy idős úr, és azt is megjegyezte, nem tart attól, hogy Budapesten történne terrorcselekmény.

„Jobb félni, mint megijedni – ezt már Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő mondta, szerinte óvatosságból indokolt ezeknek az úttorlaszoknak az elhelyezése. – Magyarország ugyanakkor továbbra sem számít a terroristák első számú célpontjának. Ők ráadásul szabadon határozhatják meg a célpontjaikat, így ha azt tapasztalják, hogy a támadásra eredetileg kijelölt területet túlságosan nehéz megközelíteni, akkor más célpont után néznek. Hiába védik ezekkel az úttorlaszokkal a Vörösmarty teret, az országban még számtalan más vásár marad védtelenül” – fogalmazott a szakértő. Azt is megjegyezte, hogy Nyugat-Európában szintén alkalmaznak a rendőrök betontömböket, ezeket már fel is díszítik. Van, ahol használt autót csomagolnak be úgy, mintha ajándék volna, de az is előfordul, hogy az útakadályokba karácsonyfákat ültetnek.

Kis-Benedek József arra is rámutatott, hogy egyes országokban már megnehezítették a teherautó-kölcsönzést is, a bérléshez ugyanis már nem elegendő egy hitelkártya, hanem egyéb igazolvány is szükséges, ráadásul a leendő bérlőt ellenőrzik, hogy nem körözik-e terrorizmus miatt. A szakértő úgy vélte, „ügyesebben is elhelyezhették volna” a Vörösmarty téren a torlaszokat, szerinte ugyanis olyan, mintha csak gyorsan ledobálták volna a tömböket.

A rendőrség közölte, hogy a kihelyezett „beton terelőelemek” célja, hogy a rendőrség az élőerős jelenlét mellett fizikai akadályokkal is erősítse a látogatók biztonságát, megakadályozza a tömegbe való behajtást. A biztonság erősítése céljából a rendőrség – a társszervekkel együttműködve – a nyílt rendőri jelenlét mellett állandó leplezett jelenlétet is biztosít a karácsonyi vásárokon, valamint azok közvetlen közelében – közölték. Lapunk szerette volna azt is megtudni, mennyibe kerülnek az óvintézkedések, de erre nem kaptunk választ. Németországban a nagyobb készültség miatti többletkiadást áthárították az utcai árusokra, így Berlinben a Breitscheid téren például 20 százalékkal kell többet fizetni a standokért.

