Civilek likvidálására buzdított a kormánykedvenc

„Most háború van. Ezek az emberek kollaboránsok, háborús bűnösök, hazaárulók, és így tovább. Ez egy egészen más fogalmi rendszer. Embercsempész a háborúban nem embercsempész, hanem egy olyan, gyakorlatilag szabotőr, akinek nincs jogállása. Magyarul ő szabadon likvidálható. Ugye ezt írja a háborús törvény: kémeket, szabotőröket nem viszünk bíróságra, hanem azonnal kiiktatjuk” – hangzott el a Mészáros Lőrinc-féle Mediaworks tulajdonában álló Echo TV műsorában, amit a Hír TV szúrt ki.

Ezt a biztonságpolitikai szakértőként bemutatott Földi László mondta, aki a Kádár-rendszer alatt a Belügyminisztérium III/I-es csoportfőnökségének hírszerző tisztje és az MSZMP tagja volt, majd a rendszerváltás után a hírszerzés tényleges operatív tevékenységének közvetlen irányítója lett, 2015 óta pedig sűrűn szerepel a kormánypárti médiában, általában a migrációval kapcsolatban nyilatkozik.

A volt pártállami hírszerzőtiszt kijelentése jól rímel Orbán Viktornak az őcsényi eset kapcsán elmondott véleményére. Az önbíráskodásba torkolló tiltakozásról a miniszterelnök úgy nyilatkozott, nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket az őcsényiek.

A mostani kirohanása apropója az volt, hogy az Echo TV állítása szerint a „Soroshoz köthető” szervezetek tolmácsként akarnak segíteni illegális bevándorlóknak, hogy menedékjogot szerezzenek. Amit a kerítésnél előállítanak egy a határon átjutó csoportot – hallható a riportban –, a jogvédők tolmácsai „azonnal megjelennek”. A narrátor azzal vádolja a menedékkérők mellett dolgozó tolmácsokat, hogy az embercsempészekkel együttműködve az illegális migrációt segítik. Konkrétan két „Soros-szervezetet” nevez meg, akik szerintük „döntő befolyást” szereznek a tolmácsolásban: a Magyar Helsinki Bizottságot és a „milliárdos kedvenc szervezeteként” említett Migration Aidet. Erre licitál rá Földi a hazaárulós, likvidálós megjegyzésekkel.

A Hír TV azt is hozzáteszi: mindebből szinte semmi sem igaz. A Migration Aid alapítványa sem közvetve, sem közvetlenül nem kapott támogatást a Nyílt Társadalom Alapítványtól, és nem foglalkozik tolmácsolással vagy tolmácsok képzésével, szervezésével – az állításnak annyi alapja van, hogy a csoport egyik tagja a Belügyminisztériumhoz tartozó Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál dolgozik tolmácsként. Évek óta nincs tolmácsképző programja a Helsinki Bizottságnak sem, és nincsenek is a Helsinki Bizottságnak saját tolmácsai. Ehelyett, ha szükségük van rá, ők is ugyanazokat a magánvállalkozóként dolgozó tolmácsokat kéri fel, akiket időnként a hatóságok is szoktak (mivel Magyarországon igen kevesen vannak az urdu, pastu vagy más egzotikus nyelveken jól beszélő tolmácsok). Szó sincs a valóságban arról, hogy a Helsinki Bizottság vagy a Migration Aid „döntő befolyást” szerezne a hatósági tolmácsolásban. Az sem igaz, hogy a civil szervezetek tolmácsai hirtelen előbukkannának, amikor illegális határátlépőket állítanak elő: egy rendőrségi eljárás nem úgy működik, hogy egy harmadik személy csak úgy odamehet, és elkezdhet közvetíteni a rendőr és a gyanúsított között. Ehelyett a hatósági tolmácsok úgy kerülnek képbe, hogy a rendőrség vagy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal felkéri őket. Felmerül, hogy ha menekülteknek tolmácsolni hazaárulás, Földes László vajon a belügyi szerveket is bűnrészesnek tartja-e?