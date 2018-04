Csak a kormányváltás nem volt vita tárgya

A választási együttműködés és az április 8-án várható lehetséges forgatókönyvek, illetve a kormányalakítás állt az RTL Klub által csütörtök este lebonyolított miniszterelnök-jelölti vita középpontjában, ahol Karácsony Gergely (MSZP–Párbeszéd), Szél Bernadett (LMP) és Vona Gábor (Jobbik) ütköztethette elképzeléseit. Az biztosan kiderült a 45 perces vitából, hogy Orbán Viktornak nem volt igaza: a viták ideje nem járt le. A három ellenzéki aspiráns bebizonyította, igenis nagy igény van rá.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A jelöltek röviden felvázolták a választás utáni Magyarországról alkotott víziójukat. Karácsony Gergely szerint új társadalmi modellre van szüksége a polgároknak, ahol nincs első- és másodrangú állampolgár, illetve ahol az állam az egyéni sikerek támogatásával tudja elérni, hogy fejlődjön az ország. Vona Gábor nem a bevándorlást, hanem a kivándorlás megállítását tartja a választás tétjének, ezért nyugodt és boldog országot építenének. Ehhez el kell számoltatni az elmúlt 16 év politikai rendszereinek felelőseit is, az országot pedig szakértői kormánnyal irányítanák. Szél Bernadett lényegre törően fogalmazott, már a kormányalakítás elején döntenének az 1440 milliárd forintos keretű országos béremelésről, pénzt adnának az oktatásra, illetve gazdaságossá tennék az egészségügyet. Olyan kormányra tett ígéretet, amelyik „partner”, és „szolgálja az állampolgárokat”.

A visszalépések tekintetében Karácsony és Szél a napokban látott vitákon igyekezett túllépni. Mindketten elmondhatták, hogy visszaléptek más pártok esélyes jelöltjei javára, bár kétségtelenül vannak még kérdéses körzetek. Vona Gábor – aki közölte, hogy minden jelöltjüket állva hagyják – kissé rossz érzékkel jegyezte meg, milyen kaotikus helyzetet teremt a visszalépésekről szóló vita. Szél erre kissé dorgálóan reagált: csak a szerdai megállapodással két mandátumot hozhat el az ellenzék a Fidesz elől, és szerinte a választók is ezt az egyeztetést várják el.

A kormányfőjelöltek vitájának műsorvezetője Baló György volt RTL Klub

A lehetséges átszavazásra buzdításról Szél megengedően nyilatkozott, de elsősorban az erős jelöltjeik támogatását kérte. Érdekesség, hogy a visszaléptetésektől elzárkózó Vona Gábor is arra utalt, hogy a választókra bízza a döntést, persze hangsúlyosan a Jobbik jelöltjeit ajánlotta. Az MSZP–Párbeszéd szövetségének a sok feladott körzet miatt kicsi a mozgástere, így Karácsony megmaradt jelöltjeik támogatását kérte a választóktól. Szél és Karácsony is megemlítette, hogy péntekig még történhetnek visszalépések. Az LMP jelöltje utalt rá, hogy még bízik a Jobbik bevonásában is.

Mindhárman egyetértettek abban, hogy csak magas választói részvétellel lehetnek eredményesek. A kormányváltás esetén lehetséges forgatókönyvekről szóló vitát a Jobbik–MSZP ellentéte határozta meg. A vita során Karácsony a Jobbikot kaparós sorsjegyhez hasonlította, amellyel vagy nyer a választó, vagy veszít; ezért nem ajánlaná, hogy Vona Gáborék kerüljenek többségbe. Ugyanakkor hangsúlyozta: ha van olyan körzet, ahol a Jobbik elvisz mandátumot a Fidesztől, akkor nem fog a kardjába dőlni.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

– A mi kaparós sorsjegyünkkel legalább lehet nyerni! Az MSZP sorsjegyét már háromszor lekapartuk, és egyszer sem jött be – vágott vissza Vona Gábor. A Jobbik miniszterelnök-jelöltje néppártosodásukkal kapcsolatban egyértelművé tette: nem kell félni a Jobbiktól.

Karácsony Gergely igyekezett nem reagálni azokra a – főleg Vona Gábor által bedobott – megjegyzésekre, melyek a szocialisták korábbi kormányázását kritizálták. Az MSZP–Párbeszéd jelöltje a teljes vita során a demokratikus értékrendű választók felé nyitott politikus képét mutatta. Vona Gábor korábbi, radikális énjéhez képest látványosan nyugodt arcát vette elő, határozottságát pedig az MSZP-vel szembeni engesztelhetetlensége mutatta. Míg Karácsony és Vona önálló kormányzásukról beszélt, Szél a technikai koalíció lehetőségét hangsúlyozta, az Orbán-kormány leváltása érdekében fontos politikai kérdésekben igyekezett közelíteni egymáshoz a feleket.

Kiemelendő, hogy mivel a felmérések fényében sem Vona, sem Karácsony sem tud várhatóan kormányt alakítani, ezért mindketten megengedők voltak abban, hogy a jogállami keretek helyreállítása, a választási rendszer reformja érdekében együttműködjenek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.06.