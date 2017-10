Csak fel kell hívni Stadler Józsefet, és sikeresebb lehet a vállalkozásunk

Szeptember közepén beszélgettünk utoljára a juhászból lett sokoldalú akasztói vállalkozóval, Stadler Józseffel. Akkor azt mondta, hogy terveibe megítélése szerint az igazságszolgáltatás már nem szólhat bele, a kórház annál inkább; ha visszakerül oda, többet nem láthatjuk majd. Addig is azt eszik, amit megkíván. A gyomrát azért nagyon szúrja, hogy utolsó könyvelője annyi mindenről megfeledkezett – de most már mindenki megtalálhatja őt a Facebookon, mint mondja, a nyomozóhatóságok is.

Csütörtökön Stadler József írt közösségi oldalára, amiben ingyen és bérmentve ajánlja fel segítségét a magyar vállalkozásoknak, csak annyi a kikötése, hogy a termék kiváló minőségű kell hogy legyen.

Azt állítja, hogy tanácsaival minimum harminc százalékkal növekedni fog a forgalom, legyen az belföldre vagy külföldre szánt termék. Sőt, bónuszként a levédett Stadler nevet is felajánlja. „Legyetek sikeresek!” mondattal zárja írását az akasztói juhász.

