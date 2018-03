Csak jövőre lesz ingyenes bárányhimlőoltás

Jövő év elejétől, tehát 2019. január elsejétől lesz ingyenes és kötelező a bárányhimlő elleni védőoltás – erről beszélt lapunk kérdésére Lázár János a csütörtöki kormányinfón.

Úgy tűnik, a döntést nem könnyen hozta meg a kabinet, ugyanis a Miniszterelnökséget vezető miniszter már tavaly január elején is arról beszélt, nyitott a megoldásra a kormány. Hogy miért késlekedtek ennyit, érthetetlen, hiszen éppen az Emberi Erőforrások Minisztériuma hívta fel a figyelmet korábbi válaszában arra: egy 2017-es hazai elemzés rámutat, hogy az átlagos megbetegedési számtól függően 1,8-1,9 milliárd forint kiesést okozhat a bárányhimlő. Vagyis az oltás ingyenessé és kötelezővé tételével a kormány nemcsak a szülők anyagi terhein könnyít, hanem a gazdaságnak is kedvez. Mint korábban lapunk megírta, az oltásnak azért is van jelentősége, mert – bár a bárányhimlő általában enyhe lefolyású fertőzés – immunhiányos csecsemőknél életveszélyes is lehet. Aki pedig felnőttkorban fertőződik meg, annál a betegség lefolyása sokkal súlyosabb.

