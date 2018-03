Csak megújult metrókocsik futnak áprilistól

Kétharmadát már felújították a 3-as metrón futó régi, orosz metrószerelvényeknek, április végére már csak ezekkel a járművekkel találkozhatunk a vonalon – tudta meg a Magyar Nemzet BKV-s belső forrásokból. Információnk szerint a 37, egyenként 6 kocsiból álló szerelvény közül eddig 25 érkezett meg Budapestre a Metrovagonmas Moszkva melletti üzeméből. A fővárosi közlekedési cég szakemberei szerint az oroszok annak ellenére is tartani tudják a nyári határidőt, hogy korábban jelentős késések voltak. Ezek miatt a BKV-nak kétmilliárd forintot meghaladó kötbért követel, ám az ügyben még nincs végleges egyezség. Mint ahogy egyébként – Tarlós István kormánypárti főpolgármester korábbi tájékoztatása szerint – az állomások akadálymentesítéséről a kormányzati illetékesekkel, és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével folytatott tárgyalások sem érnek véget április vége előtt.

Értesüléseink szerint a déli szakasz állomásainak felújítására kiírt közbeszerzési pályázat első fordulója lezárult, április végéig várják az ajánlatokat a második körbe bejutó cégektől. A BKV azzal számol, hogy az északi szakaszon tavaly novembertől tartó felújítással egy ideig még párhuzamosan akár már ősszel megkezdődhetnek a munkálatok Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér között. A középső szakaszra kiírt tenderre benyújtandó pályázatok beadási határideje is április közepén jár le. Kivitelezési szerződés csak akkor köthető, ha a nyertes ajánlat nem lépi túl a rendelkezésre álló fedezetet. Ez a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött hatályos támogatási szerződés szerint a teljes beruházásra nem több mint 137,5 milliárd forint. A 2017-ben kiírt tenderek közül tavaly kizárólag a 3-as metró Újpest-Központtól a Lehel térig tartó, északi szakaszának állomásaira, illetve az alagút felújítására szóló szerződést köthették meg. Előbbi munkát a Strabag, utóbbit pedig a Swietelsky nyerte el 24,1 milliárd, illetve 47,8 milliárd forintért, az eredeti becsült árnál 15–20 százalékkal magasabbért. A déli és a középső szakaszra érkezett korábbi ajánlatok jóval meghaladták a 40 százalékot. Amennyiben most is jelentős túllépések lesznek, az Európai Bizottság hozzájárulásával akár 172 milliárdra is növelhető a beruházási keret, azonban a különbséget a magyar kormánynak és a fővárosnak kell előteremtenie.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.28.