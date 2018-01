Csak műtét enyhíthetne az énekesnő fájdalmán, 2022-re kapott időpontot

Most még jobban gyűlölöm a betegségem, mert nemcsak testileg, már lelkileg is elviselhetetlen fájdalmakat okoz. Elegem van, nem bírom tovább. Úgy érzem, nem tudok teljes életet élni. Megtöröm hát a csendet – írta Facebook-oldalán Krámli Kinga szombat este. A Napra, a Mingu és a Fondor zenekarok 34 éves énekesnője, aki a mindennapokban pedagógus, osztályfőnök, hosszú posztban számolt be betegségéről, és a gyógyulásának nehézségeiről.

Rejtélyes betegséggel küzd, árulta el, endometriózissal. A nőgyógyászati kórkép lényege, hogy a normálisan csak a méh belső felszínén jelen lévő nyálkahártya a méh üregén kívül is megtalálható. „Hasonlóan a jóindulatú daganatokhoz, szövethatárokat nem tisztelve tör be más szervekbe, roncsolva azokat. Nálam bélérintettségű a betegség. Összenövesztette a beleimet egymással, a méhemmel, a petefészkemmel” – írta Krámli Kinga.

Korábban műtéttel oldották az összenövéseket, eltávolították a cisztát, és leszedték a bél falán található endometriózisos csomókat. De az orvosok tudták, ha súlyosbodik az állapota, az egyetlen megoldás a bélszakaszkimetszés lesz. „Nos, mára súlyosbodott.”

„Elviselhetetlen fájdalmakkal élek. Rengeteg fájdalomcsillapítót szedek. A tüneteim egész hónapban jelen vannak szinte, csak pár nap enyhülésem van. Fájdalmaim mostanra leggyakrabban éjjel vagy hajnalban jelentkeznek és a gyógyszerek hatására sem szűnnek meg, legalább két órán belül sem” – fogalmazott.

A szükséges vizsgálatok után nyilvánvalóvá vált, hogy újabb műtétre van szüksége, ám ez már nagyobb orvosi csapatot igényel, és egy speciális eszközt, bélvarró gépet. Egy ilyen beavatkozásból azonban csak heti egyet támogat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Ezért rendkívül hosszú a várólista.

„Nekem most, jelen állás szerint 2022. január 19-én lesz az operációm. Négy év múlva. Pedig én addig nem bírom. Ha bélelzáródásom lenne, akkor persze életmentő műtétként azonnal cselekednének. Vagy megműtenek a jövő hónapban kétmillió forint ellenében, a klinikán működő kft.-n keresztül. És ez most nagyon nem jól hangzik. Még ha valamilyen csoda folytán elő is teremteném a pénzt, akkor sem szűnne meg ez a probléma globálisan.”

Krámli Kinga ezért is döntött úgy, hogy megszólal az ügyben. „Nagyon szeretném, ha lecsökkenne a várólista, ha nagyobb támogatást nyújtanának a műtétekhez, enyhülést adva a betegeknek. És nagyon szeretném, ha meghallanák a hangomat, mert ezt én már tényleg nem bírom.”

Írását sokan megosztották, és a története alapján több cikk is született, részben ezekre reagálva az énekesnő vasárnap délután újabb posztot tett ki a Facebook-oldalára. Ebben megköszöni az együtt érző szavakat – „leírhatatlan érzés, hogy ilyen sokan megmozdulnátok egy embertársatok kedvéért” –, de hangsúlyozza, nem azért osztotta meg fájdalmát, hogy pénzt kérjen a műtétre. „Csupán szerettem volna felhívni a figyelmet az endometriózisra és az endometriózissal küzdők egy részének napi problémáira.”

A hozzászólások egy része politikai irányba vitte el a beszélgetést – írja. Megjelentek az orvosokat szidalmazó kommentek és a gyűlölködő megjegyzések. „Kérlek titeket, mellőzétek az ilyen jellegű párbeszédet, hiszen semmilyen módon nem szolgálják a helyzet megoldását, ráadásul én is rosszul érzem magam tőlük. A gyűlölködésnek tényleg nincs értelme, az egyetlen, ami változást eredményezhet, az az összefogás, melynek egyik első lépése, ha minél többen kiállunk és felvállaljuk a betegségünket.”