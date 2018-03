Csak sajátjai előtt szólal meg Orbán Viktor

– Lát itt maga egyetlen csikket is? Gondolhatja, milyen munka folyt itt! – érzékeltette egy nyírbogáti, éppen vásárolni siető asszony, hogyan készültek a helyiek Orbán Viktor miniszterelnök hétfői, a nyírségi látogatására. – Puccba vágták Bogátot, na! – jegyezte meg, miközben a községháza felé mutatott, ahol megannyi biztonsági és polgárőr óvta a miniszterelnököt a hívatlan vendégektől. – Honnan jöttek? – szegezte nekünk a kérdést egyikük, amikor megpróbáltunk a fotóriporterünkkel bejutni. – A Magyar Nemzettől. – A rendezvény zárt körű – felelte a láthatósági mellényes férfi.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Egy másik nyugdíjas helybeli sem járt jobban. Simonné Rizsák Ildikó polgármester – Simon Miklósnak, a térség fideszes erős emberének a felesége – ugyanis kivezettette a fórumról még az előtt, hogy a rendezvény elkezdődött volna. A település vezetője – aki egyébként a férjétől „örökölte meg” a polgármesteri széket – arról híresült el, hogy előbb öthavi, többmilliós végkielégítést és szabadságmegváltást, később pedig díszpolgári címet szavaztatott meg a székétől búcsúzó férjének.

– Azért jöttem, hogy elmondjam Orbán Viktor miniszterelnöknek: a polgármester nem ad nekem semmiféle támogatást. És ezt ki is jelentette nekem – magyarázta a Gyöngyiként bemutatkozó asszony. A kormányfő kampányrendezvényére egyébként szerte a választókerületből érkeztek a vendégek. Egymást érték az uniós támogatásból beszerzett, a vendégeket szállító önkormányzati buszok. Hogy milyen fontos eseményre érkeztek, jól mutatja, hogy az is öltönyt vett, aki legfeljebb a húsvéti locsolkodásra ölt ünneplőt. – Telefonon hívtak – avatott be egy, a rendezvényre siető férfi. Mindenesetre a településen egyetlen, a rendezvényt hirdető plakátot sem láttunk.

Noha a kormány hivatalos oldala nem reklámozta Orbán Viktor fórumát, helyben mindenki tudott, vagy legalább hallott róla. Ennek ellenére a helyi boltban nem ez volt a téma. A boltos férjének azonban szemmel láthatóan felment a vérnyomása, amikor a látogatást szóba hoztuk. – Jogosítványt kellene csináltatnom, de mivel a polgármester asszony inkább Viktort kísérgeti, nem rendel – magyarázta. Ez különben úgy lehetséges, hogy Simonné a háromezer lelkes falu háziorvosa is, így ma nem fogad sem betegeket, sem egészségi alkalmassági vizsgára érkezőket. – Most mondja meg: autószerelő vagyok, de nem tudom a lejárt jogosítványomat megújítani – így a férfi, aki egyenesen Ceausescuhoz hasonlította a kormányfőt. Hogy a párhuzamot mire alapozta, nem fejtette ki kérdésünkre sem.

Egy, a kertjében a virághajtásokat kapáló idős asszonynak kevesebb a kifogása: szerinte az orvos-polgármester jól végzi a munkáját. – Akármikor hívják, megy a betegekhez. Orbán Viktornak pedig igaza van: ha bejönnek a migránsok, mi marad itt? – zárta az asszony, aki egyébként Semjén Zsolt svédországi luxusvadászatairól, amelyet lapunk írt meg, nem hallott. Nem úgy a miniszterelnök fórumáról kivezetett Gyöngyi. Kommentárja azonban nem tűrte a nyomdafestéket. Egy fórumvendég pedig pusztán annyit mondott: ő nem foglalkozik az első számú miniszterelnök-helyettes vadászataival, és szerinte aligha erről szól majd a fórum.

A kampányrendezvény előtt egyébként a miniszterelnök Nyírbátorban az autóalkatrészeket gyártó Rosenberger helyi üzemében bejelentette: a családi vállalkozás hatmilliárd forint értékben bővíti gyártókapacitását. Lapunk azonban erről csak az állami hírügynökség jelentéséből értesült, mivel oda a regisztrációnk ellenére sem jutottunk be. Csak kicsit volt szerencsésebb Máté Antal, a város szocialista polgármestere. Őt ezúttal meghívták, a zárt körű megbeszélésre azonban nem nyert bebocsátást. Így aztán nem tudták tisztázni a vitás kérdéseiket Simon Miklóssal, aki ellen az évtized elején még költségvetési csalás miatt folyt büntetőeljárás. A mentelmi joga azonban megvédte, miközben az ugyanebben az ügyben elítélt nyírmihálydi faluvezetőt, Nyisztor Ferencet tíz hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.

Simon Miklós neve legutóbb akkor került a hírekbe, amikor januárban egy Ukrajnából érkezett csempészrepülőgép Kállósemjén mellett landolt egy szántóföldön. Lapunk akkor megkérdezte a politikust, hogy akár a térség országgyűlési képviselőjeként, akár a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnökeként tett-e érdemi lépéseket, javaslatokat az ügyben – választ azonban nem kaptunk.

Német példa Magyarország is olyan családi vállalkozásokat szeretne, amelyek hasonló eredményeket és sikereket érnek el, mint a németországiak. Erről is beszélt Orbán Viktor a Rosenberger nyírbogáti üzemében. A távirati iroda úgy tudósított, hogy a kormányfő szerint a rendszerváltás után a magyar piacgazdaság előtt példaként általában Németország szerepelt, amely egy vesztes világháború után is képes volt megteremteni az új német ipart. A német családi vállalkozások a német emberek 68 százalékának adnak munkát, és a teljes német gazdasági teljesítménynek mintegy 50 százalékát adják. „Ide szeretnénk eljutni mi is” – jelezte. „Olyan gazdaságot szeretnénk, mint a német, a családi vállalkozások adják a jövőben a reményeink szerint majd a teljes magyar gazdasági teljesítmény felét, és azt szeretnénk, ha a magyar embereknek mintegy hatvan-hatvanöt százaléka a magyar tulajdonú gyárakban és üzemekben dolgozhatna” – fogalmazott a miniszterelnök. Az eseményen ott volt Simon Miklós is, aki azzal büszkélkedett, 2010 óta hétezer új munkahely jött létre a nyírbátori térségben. (MTI)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.13.