Csaknem 1300-an várnak vesére Magyarországon

Bár az érintettek száma most is óriási, sajnos kevesebb életmentő vese-, máj- és szívátültetést végeztek idén az orvosok, mint tavaly – derül ki a Nemzeti Szervdonációs Regiszter legfrissebb adataiból. Bár még van néhány nap az idei évből, valószínűleg már nem javulnak jelentősen a számok. Kiderült: míg 2016-ban 343 beteg kapott új vesét, addig idén eddig csupán 286 ilyen átültetést végeztek; 11-el kevesebb, összesen 70 érintett kapott új májat és a tavalyi 58 után idén 51 beteg mellkasába került új szív. Tavalyhoz képest hárommal több, 20 páciens kapott viszont új tüdőt, míg kombinált vese- és hasnyálmirigy átültetés idén és tavaly is 6 volt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A pénteken frissült mutatók szerint 2017-ben

eddig összesen 433 szervátültetést végeztek.

Ennél azonban jóval több betegnek lenne szüksége új szervre. Jelenleg ugyanis 1248 ember szerepel a vesetranszplantációra várók listáján, 117-en szorulnának rá egy új májra, 72 beteg új szívre, 11-en tüdőre, 49-en pedig kombinált vese-hasnyálmirigy transzplantációra várnak.

Gyakran nagyon hosszú idő telik el, mire egy súlyos betegnek találnak alkalmas szervet: az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) 2016-os jelentése szerint a várólistákon lévők átlagos várakozási idő a tavaly év végén vese és hasnyálmirigy esetében közel 3 év volt. Májra majdnem 1 év, szívre 1,29 éve vártak a listán szereplők. A legrövidebb várakozási idő a tüdőátültetésnél fordult elő közel fél évvel, míg

a veseátültetésre várók voltak listán a leghosszabb ideje, 3,36 éve.

Utóbbi esetében a várólista hossza is sokszorosa a többinek.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Vannak, akik – bár szerepelnek a várólistán – nem transzplantálhatóak. Előfordul ugyanis, hogy valaki hiába kerülhetne sorra, mégsem tudják megműteni. Mihály Sándor, az OVSZ szervkoordinációs irodájának igazgatója korábban ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott a Magyar Nemzetnek: ha valamilyen fertőzéstől, betegségtől szenved a beteg, például

influenzás vagy megfázott, nem hajtható végre a szervbeültetés.

A transzplantációk megvalósulásának egyik elengedhetetlen feltétele, hogy legyen elég donor, akinek szervei életeket menthetnek. Idén azonban kevesebb volt a megvalósult szervkivétel elhunyt donorokból. Eddig 153 riadó esetében volt szervkivétel, míg tavaly ez a szám még 182 volt. A donáció ellen tavaly kevesen tiltakoztak, 16 alkalommal hiúsult meg a szervadományozás a család ellenvetése miatt, három esetben volt kiskorú a donorjelölt. Hazánkban egyébként a jogszabály szerint csak az elhunyt (nagykorú és cselekvőképes) írásos tiltakozó nyilatkozata esetén nem lehet transzplantációs célú szervkivételt végezni. Vagyis, az elhunyt donor hozzátartozóinak beleegyezése nem szükséges, de tiltakozásuk esetén nem végzik el a szervkivételt.

A transzplantációra váró betegeknek óriási segítség, hogy hazánk 2012 óta tagja az Eurotranszplantnak, így más országokból is segítségek kaphatnak a hazai súlyos betegek. Az OVSZ lapunk által megismert szakmai beszámolója szerint

az Eurotransplanttal kötött együttműködési megállapodásnak hála tavaly 113 szervet hoztak Magyarországra.

Az utóbbi három évben így 100-150-nel több átültetést végeztek, mint az azt megelőző időszakban.

Nemrégiben hajtották végre egyébként az 500. szívátültetést is Magyarországon, a szervet egy végstádiumú szívelégtelenségben szenvedő 24 éves férfi kapta. A szívátültetés komoly csapatmunka volt. Az előkészítésében, a műtét elvégzésében tizenhat kardiológusnak, nyolc szívsebésznek, hat aneszteziológusnak és nem utolsósorban több mint hatvan fő szakasszisztensnek volt meghatározó szerepe.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.16.