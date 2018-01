Csaknem kétezer öngyilkosság egy év alatt

Csökkent az öngyilkosságok száma, de még így is nagyon sokan vetnek véget önkezükkel életüknek. A legfrissebb adatok szerint 2016-ban 1317 férfi és 446 nő halt meg emiatt – tudta meg a Magyar Nemzet.

Érdekes, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lapunk által megismert adatai alapján 1997 óta szinte mindig háromszor annyi férfi volt az öngyilkosok között, mint nő. Abban is jelentős eltérések vannak, hogy ki milyen módszert választ. A férfiak nagy része, 857 fő felakasztotta magát 2016-ban, míg a nők közül a legtöbben, 174-en mérgezés miatt haltak meg. A módszerek között szerepel még a magas helyről leugrás, a lőfegyver, a vágóeszköz használata és az áramütés is.

Ha a családi állapotot nézzük, akkor is eltérnek a nemek. Míg az öngyilkosságot elkövető férfiak közül közel ötszázan házasok voltak, addig a nők közül a legtöbben özvegyként vetettek véget életüknek. A legkevésbé a hajadon nők és az özvegy férfiak érintettek. Kifejezetten riasztó, hogy 15 és 19 éves kor között tizennyolc fiú és hat lány vetett véget életének önkezével, míg 14 éves kor alatt egy fiú lett öngyilkos 2016-ban. A fiatalok egyre több öngyilkossága nagy probléma világszerte. Mint megtudtuk, egy hétvége alatt a Heim Pál Gyermekkórház pszichiátriai osztályára például a kezeltek 25-30 százaléka öngyilkossági kísérlet miatt érkezik.

Sófi Gyula, a Heim Pál Gyermekkórház pszichiátriai osztályának főorvosa, igazságügyi gyermekpszichiáter korábban arról beszélt lapunknak: az öngyilkossági hajlam örökölhető, vagyis amíg a különböző viselkedési mintákat a szocializáció során sajátítják el a gyerekek, addig a szuicid hajlam a gének által továbbadható. A fiatalkori öngyilkosság okai között leginkább a családok szétesése vagy a családon belüli konfliktusok, az életvitel problémái és a kortársak közötti viták szerepelnek.

Tavaly a témában óriási vihart kavart, hogy több, öngyilkosságra buzdító internetes csoportot lepleztek le Kazahsztánban és Ukrajnában, a fenyegetés azonban a magyar fiatalokat is érintheti. Mint kiderült, gyerekek tucatjai vetettek véget életüknek a weboldalak miatt. Kazahsztánban több mint száz, az öngyilkosság népszerűsítésével összefüggő esetet tárt fel a rendőrség.

Egy 2016-ban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által publikált elemzés szerint egyébként nemzetközi összehasonlításban egyáltalán nem állunk jól, ha az öngyilkosságok számát vizsgáljuk. A WHO szerint Európában hazánknál csupán Litvániának rosszabbak az öngyilkossági mutatói. Kifejezetten jól szerepelt a statisztikájában Görögország, Olaszország és Albánia is, de Spanyolországban és Nagy-Britanniában is kilenc alatt van a százezer lakosra jutó öngyilkosságok átlagos száma. Ez a szám hazánkban a 2012-es adatok szerint egyébként 25 volt. A szakma évtizedek óta hangoztatja is, hogy nincs hatékony nemzetstratégia az öngyilkosságok számának csökkentésére.

Lehóczky Pál pszichiáter, a Magyar Pszichiátriai Társaság korábbi elnöke ezzel kapcsolatban megjegyezte: 1989 óta megfeleződött az öngyilkosságok aránya, de továbbra sincs semmiféle nemzetstratégia a prevencióra, nincs országos mentálhigiénés, a lelki egészség védelmét szolgáló program, bár ennek kialakítását a WHO is szorgalmazta, javaslatcsomagot is összeállítottak a témában.

Az öngyilkosságot elkövetőkön belül magas a depressziósok aránya, így az ilyen betegséggel küzdők kezelése nagyon lényeges a megelőzés szempontjából. A mentális zavarokkal küzdők azonban több mint 50 százaléka nem jut el a megfelelő helyre, így segítséget sem kap időben.

Probléma, nehézség esetén bármikor, ingyenesen, előhívó szám nélkül tárcsázható a lelki segélyvonal száma: 116-123. A fiatalok a 116-111-es számon a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványt is hívhatják, ahol névtelenül is feltehetik kérdéseiket, és segítséget kérhetnek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.05.