Családban marad: házaspárok indulnak egymás ellen a választáson

Nemcsak hogy tömegével bukkannak fel az ismeretlen és vélhetően pusztán az állami támogatásra hajtó törpe pártok, de van köztük olyan is, ami rokonokat, házaspárokat indít egymással szemben a választásokon.

A Reflektor blog szúrta ki, hogy Csongrád megyében a 4. számú választókörzetben a Szimandl János a Családok Pártja, Szimandl Tamás a Medete párt és Szimandl Tamás felesége Szimandlné Nagy Ibolya a Szepessy Zsolt-féle Összefogás Párt jelöltje lett. Utóbbi alakulatról kiderült korábban, hogy nincs politika tartalma, csak a pénzlenyúlásra jött létre – írja a blog.

Mint ironikusan hozzáteszik, a Medete és a CSP versengése Vecsésen is „családokat szakított szét”, a két párt jelölésében itt Bagó Anita és Bagó György áll ki egymás ellen a választók bizalmáért. Nagykanizsán pedig Hollender Szabolcsot a Medete párt, Hollender-Lukács Anettet a CSP indította.

A Medetéről mint pártról vagy a programjáról egyébként túl sokat nem lehet tudni, a neten semmilyen információ nincs róluk, csak annyi, hogy néhol felkerültek a szavazólapra. A Családok Pártja létezését meg egy kitöltetlen üres aloldal jelzi.

Budapesten szintén előfordulnak ugyanilyen módon szerveződő családi vállalkozások, igaz, más kamupártok közreműködésével. A főváros harmadik kerületében például Berbekár István, az EMMO, míg Berbekárné Verebey Ida, a Kössz formáció jelöltje.

A nyolcadik kerületben pedig Pikács Mercédesz a Magyarországért Demokratikus Párt színeiben vágott neki a választásnak, Pikácsné Südi Beatrix meg a Jó Út MPP párt által delegálva. Jelen állás szerint a választási bizottság mindkét jelöltet törölte a listáról – teszi hozzá a Reflektor. A blogoldal szerint a legnagyobb baj mindezzel az, hogy a Fidesz által felállított választási rendszer nem engedi, hogy kiszűrjék a kamujelölteket, akik kizárólag a pénzszerzés esélye miatt indulnak el a választásokon, és indulásukkal leginkább az ellenzéki térfelet gyengítik.

Tolonganak a kampánypénzért

A 2018-as választásokon pedig sokan ki is használják a fékek hiányát: minden korábbinál több párt és jelölt indul el, közöttük olyanok is, amiknek nincs ismert programjuk és alapvető információkat sem lehet tudni róluk. A kamupártok a kampány során több száz milliós támogatást vehettek fel, igaz, ha nem érik el az 1 százalékos támogatást, később vissza kell fizetniük a pénzt – legalábbis amennyiben be tudják rajtuk hajtani.

Egyre több hamisított aláírásra is fény derül: Füvesi Sándor, az MSZP orosházi országgyűlésiképviselő-jelöltje például tudtán kívül négy, eddig ismeretlen pártot is ajánlott a Hír TV információi szerint. A politikus akkor jött rá, hogy visszaéltek a nevével és az aláírásával, amikor kikérte az adatait az ajánlás-ellenőrző rendszerből. Füvesi Sándor szerint egyértelmű, hogy közokirat-hamisítás és választási csalás történt Orosházán.

Azt pedig már az Index írta meg, hogy két nappal ezelőtt hamisított aláírásokat találtak az LMP kisvárdai ajánlóívein, kedden pedig egy LMP- és egy Együtt-képviselő is jelezte, hogy gyanús körülmények között bukkantak fel egy tucat kamupárt ajánlóívén.

Kassai Dániel, az LMP országgyűlésiképviselő-jelöltje e-mailben kereste meg az Indexet, hogy oknyomozásba kezdett, mert felmerült a gyanú, hogy visszaéltek az adataival. A helyi választási irodához fordult, és kiderült, hogy összesen nyolc kamupárt élt vissza Kassai nevével, aláírásával és személyes adataival. A kamupártok az Index cikke szerint a következők.

Haza Mindenkié Párt

Szegényekért Párt

Magyarországi Cigánypárt

Szegény Emberek Magyarországáért Párt

Élhetőbb, Boldog Magyarországért Párt

Hajrá Magyarország! Párt

Haladó Magyarországért Párt

Minden Szegényért Párt

A fenti szervezetek szerepelnek azon 40 párt között is, akik kedd délután 4 óráig leadták országos listájukat a Nemzeti Választási Irodánál. Mellettük tizenhárom nemzetiség állított listát az országgyűlési választásra, azaz minden korábbinál több, 53 országos lista lehet a választáson.