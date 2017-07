Családi tragédiához vezetett a nyomor

Hőstörténet helyett csak közönséges nyomor és kilátástalanság várt minket Mezőcsát főképp romák lakta részén, ahol hétfőre virradó éjjel kigyulladt egy ház, amelyben a 33 éves H. Róbert és másfél éves lánya lelte halálát. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság emberöléssel gyanúsította meg H. Róbert sógorát, a még aznap őrizetbe vett 36 éves B. Csabát, aki a gyanú szerint egy vitát követően gyújtotta az épületet a három gyermekét egyedül nevelő édesapára, miközben a család aludt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A tragédiáról az első hírek még a szenzáció bűvöletében íródtak: H. Róbert állítólag még ki tudta menteni 12 éves fiát a tűzből, de miután visszament az égő házba a füstben fulladozó kislányért, már maga sem tudott kimenekülni. Azonban több helyi lakos, valamint a szomszédok már egy egészen más, kevésbé felemelő történetet tártak elénk.

B. Csaba a gyanú szerint egy vitát követően gyújtotta az épületet a három gyermekét egyedül nevelő édesapára, miközben a család aludt Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A leégett házat Mezőcsát szélén, messze a városközponttól találtuk meg a többnyire lehangoló állapotú épületekből álló Táncsics Mihály utcában, ahol szinte kivétel nélkül romák élnek. Az üszkös romhalmaz szomszédjában egy 50 év körüli asszony él lányával és két unokájával. Házukban nincs vezetékes víz, helyette egyetlen fúrt kutat használ az egész utca, nincs továbbá gáz, csak áram, télen fával és gázpalackkal fűtenek.

Üszkös romhalmaz Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A nagymama egy közelben lévő házban tartott vasárnap esti születésnapi buliról mesélt nekünk, ahol H. Róbert és B. Csaba még együtt mulatozott. Csakhogy összevesztek. – Ez a Csaba háza volt, de Robi és a gyerekek ingyen, szívességből laktak benne, és nem engedték, hogy Csaba is ott lakjon – mutatott rá az asszony a konfliktus fő okára –, bár volt olyan lakó az utcában, aki szerint az elhunyt apa fizetett bérleti díjat, de a tulajdonos kevesellte. H. Róbert azóta nevelte egyedül gyerekeit, hogy az édesanyjuk a tragédiában elhunyt kislány születése után nem sokkal meghalt.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A kiégett épület másik szomszédjának falánál öt unatkozó kisgyerek üldögélt, rapzenét hallgatva a zsibbasztó hőségben. Láthatóan nem igazán élvezték a nyári szünidőt, nem sok izgalmat kínál számukra. Ők is szemtanúi voltak az éjjeli tűznek; szerintük az áldozatul esett apa nem próbálta menteni a gyerekeit, ugyanis nem ébredt fel. 12 éves fia és 14 éves lánya egyedül menekült ki. Ezt a változatot erősíti a szemközti szomszédok elmondása is, szerintük az apa teljesen részeg volt a buli után. Ami a helyiek elmondásában közös: a közmunkásként dolgozó B. Csaba nem lett volna arra képes, amivel gyanúsítják. Úgy tudjuk, hogy amikor a város másik oldalán lévő benzinkúton a rendőrök elfogták, B. Csaba kétségbeesetten bizonygatta ártatlanságát.

„Ez a Csaba háza volt, de Robi és a gyerekek ingyen, szívességből laktak benne, és nem engedték, hogy Csaba is ott lakjon” Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Az ellentmondásos információk ellenére a tragédia eredete egyértelmű: a lakhatás Mezőcsát nagyrészt romalakta részén óriási probléma. Sok házban jóval többen élnek, állandó vagy ideiglenes jelleggel, mint amennyi normális és egészséges lenne, de nem csak ez a baj. – Vannak olyan házak, ahová 20-30 ember is be van jelentve – mondta lapunknak Kormos Anna, az MSZP helyi önkormányzati képviselője. Úgy véli, a romák által lakott környék rendbetételére nem sok remény van. – Mezőcsát önkormányzata indult egy európai uniós pályázaton, amelynek segítségével a szegregált körzetek ingatlanjait lehetne felújítani. Viszont ebből a pénzből csak az önkormányzati lakásokat lehet rendbe tenni, de a Táncsics utca környékén csak saját tulajdonú házak vannak. Bár futnak arra víz- és gázvezetékek, a lakosoknak nincs pénzük beköttetni – tette hozzá a képviselő. Mezőcsáton a Petőfi és az Attila utcában is élnek nagyobb tömbben romák, de az ottani ingatlanok jobb állapotban vannak. Ám a súlyos bűncselekmények ezt a részt sem kímélik: legutóbb idén júniusban egy férfi volt szerelme családjának házát akarta felgyújtani Molotov-koktéllal, majd machetével (széles, hosszú pengéjű kés) támadt az ott lakókra. Szerencsére akkor nem történt haláleset.

Vannak olyan házak, ahová 20-30 ember is be van jelentve Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Telefonon kerestük Mezőcsát Fidesz–KDNP-s polgármesterét, Siposné Horváth Anitát, hogy van-e terve az önkormányzatnak a romák lakta utcák rendbetételére, de titkársága az augusztusig tartó igazgatási szünetre hivatkozott, így nem tudtuk elérni. Pedig Mezőcsát az észak-magyarországi térség tipikus problémáinak „kiállítóterme”. Az alacsony képzettségűek számára munkát csak a tiszaújvárosi Jabil és a miskolci Bosch gyárszalagjai kínálnak. A városban 400-600 közmunkás dolgozik időszakosan, de az önkormányzat alig tud értelmes munkát adni nekik. A családi pótlék és a szociális segélyek érkezésének napjain pedig a Mezőcsát főterén lévő takarékszövetkezet előtt ott várakoznak autójukban a nyomor szokásos vámszedői: az uzsorások.

Előzetes letartóztatásba került a mezőcsáti gyújtogatás gyanúsítottja – írja az MTI. A rendőrök még hétfőn azonosították, majd elfogták a férfit. A 36 éves B. Csaba ellen emberölés gyanúja miatt indított eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.19.