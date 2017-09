Csatába szólít a Fidelitas, magyar katonák az eszközei

„Brüsszel árulása!” felirattal posztolt Facebook-oldalára a Fidelitas egy kampányfotónak is beillő képet. Ezen két katona látható a határkerítés mellett. „Az igazi csata csak most kezdődik!” – hirdeti a fotón harciasan a kormánypárt ifjúsági szervezete. A fotót az MTI adta ki eredetileg, ezt használta fel a Fidesz ifjúsági szervezete. A felvételen a határ mentén szolgálatot teljesítő hús-vér magyar katonák láthatók, akik így képmásukkal politikai eszközzé váltak.

Mindez akár a kormány bevándorlásellenes kampányának újabb állomása is lehet – ezúttal nem a CÖF-nek, hanem egy másik szatellitszervezetnek szervezve ki a hergelést. Ha áttekintjük az ellenségképpel operáló, félelemkeltésre építő – milliárdokba kerülő – migrációellenes kampányt, egyértelműen kirajzolódik egy egyre célzottabbá, lényegre törőbbé és agresszívabbá váló folyamat. Aligha kétséges: a harcias hangvételű kampányhajrában a migráció ügye továbbra is fő téma marad.

Elsőként csak különféle, a kormányzati álláspontot sugalló szövegekkel ellátott plakátok lepték el az országot. Kezdődött mindez a nemzeti konzultáció részeként kihelyezett – „Ha Magyarországra jössz…” – bevándorlásellenes plakátokkal, amikor is magyar emberek magyar nyelven olvashatták a kiírások szó szerinti értelmezésében inkább a bevándorlóknak szóló üzeneteket.

Majd a kvótanépszavazáshoz közelítve elkezdődött az úgynevezett tájékoztató kampány – nyilván mindenki emlékszik az óriási, eleinte kék színű, a közterületeken kikerülhetetlen plakátokra, melyeken egyre egyértelműbben sulykolta a migrációs helyzetről formált üzenetét a kormány.

Ez több szakaszra bontható.

Nagyjából 2016. július közepéig futott az „Üzenjünk Brüsszelnek, hogy ők is megértsék!” szlogen:

Később – már sokkal erőszakosabban sugallva, mit is kell tenni október 2-án – felbukkantak a „Tudta?” jelmondattal ellátott plakátok:

Aztán arra kértek mindenkit: „Ne kockáztassuk Magyarország jövőjét!”, vagy „Ne kockáztassunk”. „Szavazzunk nemmel” – írták, itt már igazán nem bízva semmit a véletlenre. (Egyébként – mint megírtuk – jogsértő módon még azzal sem foglalkoztak, hogy a hirdetés megrendelőjét jól olvashatóan feltüntessék.)

Aztán jött a „Nemzeti Konzultáció 2017”: az „Állítsuk meg Brüsszelt!” elnevezésű kampány nem csak az internetes oldalon futó orosz kód miatt volt emlékezetes. A korábbinál erőteljesebben befolyásolta Magyarország megítélését is, hiszen az Európai Bizottságot kemény válaszra sarkallta, de még a Fidesz–KDNP-t sorai közt tudó Európai Néppártban is kiverte a biztosítékot.

Még a nemzeti konzultációt megköszönő plakátokra is jutott pénz:

Ezt követően pedig egészen új szintre lépett a kampány, és megjelentek a „Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén!” felkiáltású óriásplakátok. A plakátokat a „főellenséggel”, a „gonosz milliárdossal” illusztrálták, az országszerte kajánul mosolygó üzletembert bűnbakká tenni próbáló, „Ez felháborító!” szlogennel futó kampány miatt éles bírálatoktól volt hangos a magyar és a külföldi sajtó. Az állítólag évi egymillió migráns Európába telepítését tartalmazó úgynevezett Soros-terv azóta is visszatérő eleme a fideszes retorikának.

A sorba illeszkedik a Fidelitas szerda este publikált, bátor katonákat ábrázoló fotója és a hozzá csatolt „Brüsszel árulása!” szöveg. A szervezet hivatalos Facebook-oldalán nem maradtak el harciasságban a reakciók sem, akadt olyan hozzászóló, aki a migránsok lövetését sürgette. Idővel egyre több mérsékeltebb vagy kritikus hang is megjelent. Úgy tűnik, mégsem akar mindenki háborúzni.

Babarczy Eszter kultúrtörténész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem adjunktusa szerint a Fidelitas által közzétett kép üzenete, hogy álljunk harcba, álljunk készen a haza védelmére. Ez megerősíti a Fidesz retorikáját, miszerint háborús állapot van Magyarország és az EU között, és ennek hatására sokan úgy érezhetik, hogy ki kell lépni az uniós szövetségből. És ez a hatás, amit a kormány most provokál, rendkívül veszélyes és katasztrofális következményekkel járhat – jelentette ki.

Bolba Márta evangélikus lelkész szerint a kép hazudik. – Ez a propaganda, mint minden hatékony propaganda, meglévő érzéseinket, tudásunkat mozgósítja: filmélményeink – mint például a Ryan közlegény megmentése – alapján könnyű azonosulni a hősi szerepekkel, azonban a II. világháborús amerikai filmekben egyértelmű, hogy ki állt a jó, illetve a rossz oldalon. Most azonban bűnös helycsere történik. Felismerjük még, hogy ki is itt a szélsőjobboldali? A kormánypárt nem létező ellenségeket teremt, amikor EU-s szolidaritási döntések ellen harcol vagy hódító seregként állítja be a háborúk elől menekülőket. A Fidesz a nem létező ellenségek helyett leginkább a magyar nemzetet nyomorítja meg. A lelkésznő szerint nagyon ártalmas, ha egy nemzetben tudatosan a gyűlöletet táplálják, ugyanis ez minőségi romlást okoz a közösség minden szintjén. – Fontos emlékeztetni az embereket, hogy legalább egyszer az életben mindenki kerülhet a másik, a gyengék, a segítségre szorulók oldalára, de egy teljes szövetében szétroncsolt társadalomban nehéz lesz életre hívni az irgalmasságot. Bolba Márta szerint elsősorban Jézus tanítását kell szem előtt tartani: boldogok a béketeremtők!

Böcskei Balázs politikai elemző közölte: szerinte nincsen különlegesség vagy számottevő abban, hogy a Fidelitas oldalán megjelent ez a plakát, lényegében csak végzik a Fidesz ifjúsági szervezetének a dolgát. Azonban hozzátette: a kormányzó oldalon priorizálni fogják a következő időszakra a migrációval, a szuverenitással, illetve a kvótaperrel kapcsolatos témákat és vitákat. Ez utóbbiak egyrészt alkalmasak arra, hogy „mozgásban”, készültségben, hőfokon tartsák saját táborukat, emellett ezzel számos egyéb, rá nézve negatív politikai vagy közpolitikai kérdést, kihívást el tud akár takarni. Böcskei Balázs kitért arra is: „Amikor a Fidesz Soros Györgyről beszél, már nem pártokról van szó, hanem egy olyan ellenfelet tesz meg kihívójának, akire a választásokon nem lehet szavazni. Ilyen szempontból depolitizálja a politikai teret” – fogalmazott.