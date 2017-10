Cserdi polgármestere befogadná az Őcsényből elhajtott menekülteket

Cserdiben szívesen látjuk az Őcsényben nem kívánatos menekült családokat. Büszkék leszünk, ha nálunk pihennek néhány napot – mondta a Hír TV Szabadfogás című műsorában Bogdán László, Cserdi polgármestere. A hírről a műsor házigazdája, egyben a Heti Válasz újságírója, Dévényi István számolt be a lap internetes felületén.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Azt írta: „Mivel ott ültem mellette, így azt is hallottam, amikor Pörzse Sándor megkérdezte tőle, hogy »De mit szólnak ehhez a cserdiek?«. Mire Bogdán László azt válaszolta: »ők velem együtt 800 éve migránsok ebben az országban«.”

Ismert, a Tolna megyei Őcsényben Fenyvesi Zoltán panziótulajdonos látott volna vendégül menekült családokat, emiatt életveszélyesen megfenyegették, és megrongálták az autóját. A menekültek fogadásából a településen akkora botrány lett, hogy lemondott Fülöp János polgármester.

Korábban Orbán Viktor is állást foglalt az őcsényi eset kapcsán. A miniszterelnök semmi kivetnivalót nem lát abban, hogy a településen tiltakoznak (kiszúrják a panziótulajdonos kocsijának kerekét) a migráns gyerekek táboroztatása ellen. Az őcsényi panziótulajdonos szerint Orbán Viktor bűnpártoló.

Később Beer Miklós katolikus püspök is megszólalt, aki szerint az eset szonda a mai magyar társadalmunk állapotáról, a közhangulatról, amely elszomorítja. Székely János szombathelyi püspök pedig azt mondta, szívesen vendégül látná néhány napra a gyerekcsapatot, akár a püspökségen is. Ezzel szemben a magyar katolikus egyház vezetője, Erdő Péter esztergom-budapesti érsek faképnél hagyta a Hír TV stábját, amikor arról kérdezték, nem tartja-e szükségesnek az egyházi figyelemfelhívást a menekültek ügyében is.