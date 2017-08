Csetényi Csaba szerint nincs gond az álhírekkel

Csetényi Csaba szerint a „fake news”-zal az égvilágon semmi baj nincs, csak egy eszköz, amelyet meg kell tanulni használni – derül ki a Transindex beszámolójából. A csak Rogán Antal szomszédjaként emlegetett vállalkozó az RMDSZ és a Miért által szervezett zeteváraljai Edzőtáborban tartott előadást, melynek során az álhírekről is beszélt.

Fontos kiemelni: Csetényi mindezt úgy jelentette ki, hogy cége, a Network 360 Reklámügynökség vitte például a „kényszer-betelepítés ellen” kezdeményezett népszavazás tavalyi kampányát, népszerűsítették a kormány reformjait, reklámozták a paksi bővítést, és buzdítottak államkötvények vásárlására.

A cikk szerint Csetényi úgy véli: ha a politikában dolgozunk, akkor számunkra az álhír csak egy felület, hordozó. „A politika kicsit olyan, mint a tízpróba: mindig az nyer, aki a legjobban akarja, és mindenhez a legjobban ért. Meg egy kicsit olyan is, mint a viccből jött gladiátor, akinek nem az oroszlánnál kell gyorsabban futnia, csak a másik gladiátornál kell gyorsabbnak lennie. A politika is pont erről szól, nekünk csak a másik jelöltnél kell jobban és erősebben csinálnunk” – érvelt. Mint mondta, minden amerikai elnökválasztás után van valami új dolog, amire rásütik, hogy az a hibás, és a vesztünket fogja okozni, most épp a „fake news” a soros.

Azonban Csetényi szerint nem az álhír az igazi változás: kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök választási győzelmével véget ért a tömegmédia kora, amely körülbelül kétszáz éve kezdődött. Annak idején ugyanis a márkáknak és a politikusoknak szükségük volt egy felületre, amelyen el tudnak jutni a vásárlókhoz és a szavazóikhoz, s valahogyan meg kellett győzni ezeknek a gazdáit, újságíróit, hogy az üzenet átjusson rajtuk, és valamilyen rezgést létrehozzon majd a vásárlókban. Ma viszont már a közösségi médián keresztül bármely márka és bármely politikus közvetlenül el tud jutni célközönségéhez – magyarázta.

Hozzátette: személyessé is kell tenni a kommunikációt, és ezt a profik úgy végzik, hogy a bejegyzésbe nem tesznek bele minden fontos információt, hanem várják, hogy kérdezzenek, reagáljanak az olvasók. Kitért arra is: a politikusnak mindemellett ugyanúgy kell használnia a tradicionális médiafelületeket, mint eddig, „meg kell próbálni minden térfigyelő kamerának interjút adni”.

Majd egy tanáccsal látta el az átlagfelhasználókat az álhírek kiszűréséhez: eszerint erőltetni kell, hogy kiolvassunk a buborékunkból, ne csak a nekünk tetsző hangokat halljuk.