Csetényi Csaba után Kuna Tibor is visszaszorult

Csak a Nemzeti Kommunikációs Hivatalon (Nkoh) keresztül több mint kilencmilliárd forintot költött kommunikációra az állami szféra a második negyedévben. A Magyar Nemzet összesítése alapján 2017 áprilisa és júniusa között összesen 19 szerződést köthetett az Nkoh. Egészen biztosat azért nem lehet mondani, mert két olyan közbeszerzés is volt, amelyen ugyan még az előző hónapban eredményt hirdettek, de a szerződéskötési moratórium részben júliusra esett, így előfordulhat, hogy ezek a kontraktusok már átlógtak a harmadik negyedévre.

Ráadásul az egyik ilyen épp a legnagyobb összegű megrendelés volt. „Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátására” most éppen egy 5,6 milliárdos keretet nyitott a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda. Azért most éppen, mert ez már a negyedik tender volt ebben a témában (ez valójában a nemzeti konzultációval összefüggő kommunikációs feladatokat takarja).

Tavaly november óta összesen 16,5 milliárd forintnyi közpénz ment el a Soros György, Brüsszel és mások elleni propagandára.

Az újabb kormányzati gigamegrendelésen kívül a második negyedévben csak egy hasonló nagyságrendű közbeszerzés volt: a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. kül- és belföldi kommunikációs feladataira írtak ki kétmilliárdos tendert. A többi kisebb megbízás között is akadnak azonban szép számmal szórakoztatók. Az Államadósság Kezelő Központ például 10 milliót különített el dekorációs eszközökre és reklámajándékokra (ráadásul a szerződésben véletlenül elírtak egy nullát, így itt 100 milliós keretösszeg szerepel), az adóhatóság e-szja-kommunikációs kampánya pedig 330 millió forintba került. Hirdették még 40 millióért a Főgáz e-gázszámláját, illetve az állami közműholding ezen felül is adott egy 370 milliós megbízást idei kommunikációs tevékenységeinek az ellátására.

Bár valószínűleg magukon a közbeszerzéseken is el lehetne csámcsogni, talán ennél is érdekesebb, hogy első ránézésre igencsak átalakulóban vannak a piaci erőviszonyok. Az Nkoh beszerzési gyakorlatáról azt érdemes tudni, hogy több szakaszból áll. Első körben egy keretmegállapodásra írtak ki tendert, amin három győztest választottak. Az érintett cégeket azonban ez még csak arra jogosította fel, hogy újra megküzdhessenek egymással a konkrét megbízásokért. Ez utóbbi zajlik most, csak éppen más eredménnyel, mint amit megszokhattunk.

A korábbi időszakra ugyanis az volt jellemző, hogy a sajtóban csak a „Rogán Antal szomszédja” eposzi jelzővel futó Csetényi Csaba érdekeltségei, illetve a Szijjártó Péterrel és Seszták Miklóssal is közeli kapcsolatban lévő Kuna Tibor cégei húzták be a legtöbb megbízást. A két üzletember vállalkozásai ugyan most is tagjai az első szakaszban kiválasztott hármaknak, de konkrét megbízásokat így is egyre kisebb sikerrel hoznak el.

Az talán kevésbé meglepő, hogy Csetényi Csaba cégeinek a második negyedévben sem termett túl sok babér. Lapunk májusban számolt be róla, hogy a piacon már jó ideje azt beszélik: az üzletember korábban milliárdos állami megbízásokhoz jutó reklámügynökségei, a Network 360 Kft. és az Affiliate Kft. a jövőben már nem számíthatnak komolyabb központi megrendelésekre, mert Csetényi kiesett a pikszisből. Ezt az első negyedéves Nkoh-s közbeszerzések is megerősítették, akkor az összes ezen a csatornán kommunikációra költött állami pénz mindössze 0,7 százaléka jutott a Network 360 – Affiliate kettősnek.

Nos, a második negyedévben még ezt is sikerült alulmúlni: a kiosztott 9,1 milliárdból csak 37 milliót húztak be Csetényiék. Ennyiért láthatnak el kommunikációs feladatokat az Ifjúsági garancia program keretében, ez volt ugyanis az egyetlen tender, amelyen nyerni tudtak. Májusban az üzletember az első negyedéves számokról azt mondta lapunknak: szerinte felesleges egy pillanatfelvétel alapján teljesítményt értékelni. Mostanra azonban úgy tűnik, nem egyszerű megbicsaklásról van szó.

A Magyar Nemzet kérdésre Csetényi Csaba ezúttal úgy fogalmazott: „Kikaptunk egy-két versenyben az első fél év során, de ez csak arra ösztönöz minket, hogy még keményebben dolgozzunk.” Kiemelte: az állami megrendelések területén ugyanúgy komoly verseny van, mint a piaci szereplők által kiírt kommunikációs tendereknél, de mivel ők már húsz éve aktívak a piacon, hosszú távon gondolkodnak. Elmondta: továbbra sem változtattak várakozásaikon, azaz – úgy tűnik – bíznak még benne, kaphatnak jelentősebb megbízásokat az államtól.

Csetényiék visszaszorulása tehát nem nagy meglepetés, ami viszont újdonság, hogy ezúttal Kuna Tibor ügynökségeinek, a Young & Partnersnek és a Trinitynek sem ment olyan jól, mint korábban. Bár ők öt szerződést is kötöttek, ezek összértéke is csak mintegy 170 millióra rúgott (az egyik kontraktusból nem derül ki egyértelműen a keretösszeg).

Mindez azt is jelenti, hogy a megbízások nagy részét a harmadik szereplő, az elmúlt hónapokban berobbanó Balásy Gyula hozta el. Két médiaügynöksége, a New Land Media és a Lounge Design 8,9 milliárd forintnyi állami megrendelést kapott április és június között. A cégek konkurensekhez viszonyított fölénye nemcsak az előzmények ismeretében megdöbbentő, hanem azért is nagy szó, mert 2016-ban együttesen is alig több mint negyedekkora árbevételt hoztak össze. Egy esztendővel korábban pedig ennél is jóval kevesebb, mindössze 0,5 milliárd forint volt a forgalmuk.

