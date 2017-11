Csúszópénz miatt áll a bál a polgárőröknél

Jelentős belső konfliktus feszíti az Országos Polgárőrszövetséget (OPSZ). Túrós András országos elnök és Tóth Attila, a Hajdú-Bihar megyei szervezet vezetője már a bíróságon háborúzik egymással egy korrupciós ügyben. A két vezető kedden erődemonstrációt tartott a Hajdúböszörményi Járásbíróságon, ahol támogatóik kíséretében jelentek meg. Markos György, a népszerű humorista – maga is polgárőr – kétszázhúsz kilométert utazott, hogy kiálljon Túrós András mellett. Az országos elnök egyébként néhány éve még az utódjaként gondolt a hajdú-bihari szervezet vezetőjére, aki 2010–2014 között a Fidesz színeiben a megyei közgyűlés alelnöke volt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Tóth Attilát azzal vádolják, hogy kétmillió forint kenőpénzt kért az OPSZ-szel fényvisszaverő mellények szállítására szerződött cég (V. Kft.) ügyvezetőjétől, illetve az alvállalkozó hajdúböszörményi varroda – ez készítette a mellényeket – vezetőjétől 2016 áprilisában. Tóth Attila az ügyészség szerint Túrós András nevében kérte a pénzt.

A két érintett cégvezető abban maradt, ellenőrzik, igazat állít-e. Végül mivel nem érték el az országos elnököt, átadták a pénzt. Novemberben, miután leszállították a harmincezer mellényt, Túrós András azt mondta a V. Kft. ügyvezetőjének (M. János), hogy ő nem kért, és nem kapott egy fillért sem. Ezután feljelentést tett, Tóth Attila pedig másnap visszavitte a kétmilliót. Utóbb nagyobb kárt okozó csalás miatt emeltek vádat ellene.

Itt véget is érhetne a történet, de az eddigi tárgyalásokon kiderült: az ügyészség lényegében a nyomozás során meghallgatott tanúk elmondása alapján emelt vádat a hajdú-bihari polgárőrvezető ellen. Ám a vádhatóság továbbra sem tudott felmutatni egyetlen közvetlen tárgyi bizonyítékot sem. Tóth Attila szerint ez nem véletlen, az egész ügy kitaláció, a két érintett cégvezető pedig eszköz benne. Tény: a lefoglalt kétmillió forintot úgy adták vissza a rendőrök a sértetteknek, hogy a bankjegyekről és az azokat tartalmazó zöld szatyorról sem vettek ujjlenyomatot. Nincs meg az az iparikamera-felvétel, amelyik elvileg rögzítette, hogy Tóth Attila aznap, amikor a hajdúböszörményi varroda vezetőjének (Z. Antal) visszavitte a kétmilliót, a cég telephelyén járt. Az eddigi tanúvallomások pedig ellentmondásosak. Z. Antal például nem emlékezett arra az sms-re, amit állítólag ő küldött M. Jánosnak, a V. Kft. ügyvezetőjének: „Az Öreg kétmilliót kér, mit tegyek?” (Túrós András országos elnököt nevezte Öregnek.) Ez a vád szempontjából fontos sms ma egyik cégvezetőnek sincs meg.

A keddi tárgyaláson a Túrós András és Tóth Attila közötti vita okai is kibontakoztak. Előbbi arról beszélt, hogy az akkoriban az országos szervezetben alelnöki tisztséget betöltő Tóth Attilát tehetséges, ambiciózus vezetőnek ismerte meg. Úgy tervezte, idővel majd átveheti tőle az 1991 óta működő országos szervezet vezetését. Csakhogy 2015-től egyre rosszabb lett a kapcsolatuk. Túrós András egy alkalommal például úgy fogalmazott, hogy „szerinte Tóthnak fontosabb volt a tisztség, mint a felesége”, mégpedig azért, mert ugyan a szövetség valamennyi vezetője fizetés nélkül látja el tisztségét, de ennek révén fontos emberekkel tárgyalhatott.

Azután csúcsosodott ki közöttük a vita, hogy Tóth Attila egyebek között az állami támogatással és a szervezet dolgozóinak bérével való elszámolásra kérte az elnököt. Túrós András ezt elmondása szerint provokációként élte meg. Felületesen is válaszoltak azután Tóth Attila információkéréseire, mivel álláspontjuk szerint alelnökként minden szükséges információval rendelkezett.

Túrós András – aki a rendszerváltás idején országos rendőrfőkapitány volt – feddhetetlen múltú, befolyásos vezetőként mutatta be magát a bíróságon. Szerinte Tóth Attila a jó hírét akarta bemocskolni a pénz kérésével. Az országos elnök figyelemre méltó kijelentése volt, amikor a kétmilliós forintos sápot piti összegnek nevezte. A hajdúböszörményi varroda ügyvezetője egyébként ezzel kapcsolatban is furcsa ellenmondásba keveredett tanúmeghallgatásán. Z. Antal ugyanis, miközben egyik alkalommal hangsúlyozta, hogy harminc év alatt soha nem kellett kenőpénzt adnia, állítja, a kétmilliós kérés hallatán rögtön világos volt számára, hogy a összeget csúszópénzként kérik.

Szerepe lehet még az ügyben egy 2016-ban Túrós András és Tóth Attila között zajlott telefonbeszélgetésnek. Előbbi ugyanis azt fontolgatta, hogy utóbbit „leveszi a sakktábláról”. „Egyszer telefonon – talán októberben – megfenyegettem, hogy ha nem hagyod abba az OPSZ lejáratását, akkor számíthatsz rá, hogy te is belebuksz, még ha ez engem is érint.” Túrós András mindenesetre ezt a vallomását is fenntartotta a bíróságon.

Kis vállalkozás, nagy pénz A V. Kft. borsodi mikrovállalkozás, a vádirat szerint az Országos Polgárőrszövetségnek másfél évtizede beszállítója. A 2016-ban 200 millió forint értékben láthatósági mellények beszerzésére kiírt közbeszerzési pályázaton a döntőbizottság ezt a céget tette meg győztesnek, annak ellenére, hogy nem volt meg a termékek gyártásához szükséges kapacitása. Ezért vonták be a projektbe alvállalkozóként a hajdúböszörményi varrodát, amely aztán elkészítette a valamivel több mint 30 ezer fényvisszaverő mellényt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.22.