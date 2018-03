Czeglédy Csaba félúton van a börtön és a politika között

Nyolc és fél hónapos előzetes letartóztatása alatt mindössze kétszer hallgatták ki a nyomozók, akkor is csak a saját kérésére. Azt akarták, hogy Botka Lászlóra és Gyurcsány Ferencre valljon, ehelyett országgyűlésiképviselő-jelölt lett. Interjú Czeglédy Csabával, az MSZP szombathelyi önkormányzati képviselőjével. Czeglédy alig egy napot volt szabadlábon, mire cikkünk megjelent, újra őrizetbe vették.

– Hogyan vélekedik a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki döntéséről, amely szerint mégis felfüggesztik a mentelmi jogát, ami országgyűlésiképviselő-jelöltként megilletné?

– Erre a döntésre számítottam, de jogállami keretek között nem vagyok még egyszer előzetes letartóztatásba helyezhető. Kérdés, hogy a keretek léteznek-e még. Az NVB ülésén a testület elnöke, Patyi András azt mondta, a kényszerintézkedés kapcsán nem foglalhat állást, az viszont látható, hogy Czeglédy Csaba itt van az NVB ülésén, rendelkezésre áll, és nem Hegyeshalom felé vette az irányt. Bár Patyi azt állította, hogy nincs helye jogorvoslatnak a döntéssel szemben, ebben komoly jogi vita van. Az alaptörvény értelmében mindenkit megillet a jogorvoslati jog, a választási eljárási törvény értelmében pedig az NVB döntésével szemben a Kúriához lehet fordulni. A hétvégén így is fogok tenni. Ha kell, az Alkotmánybíróságig is elmegyek az ügyben. Most hazamegyek Szombathelyre. Viszont tudom, hogy ha van bőr az ügyészség képén, akkor indítványozza a letartóztatásomat.

– Meglepte az NVB hétfői, akkor még pozitív döntése? Akkor még megvédte a mentelmi jogát egy fellebbezéssel szemben.

– Jogszerűen nem hozhatott volna más döntést. Választható vagyok, az a csaknem ezer ember, aki két nap alatt aláírta a képviselői ajánlóíveimet, pedig választó. Az NVB nem söpörhette le sem a választójogot, sem az ártatlanság vélelmét az asztalról. Éppen azon csodálkoztam volna, ha az NVB helyt ad a fellebbezésnek. Hozzátenném, hogy hiába akartam volna magamat jelöltetni, ha a választók nem írják alá az ajánlóíveket.

– Szombathelyen – Vas megye 1. számú választókörzetében – az MSZP–Párbeszéd színeiben Nemény András méreti meg magát. Nem gondolja, hogy indulásával megoszthatja a baloldali szavazatokat a körzetében?

– Olyan választókat is meg tudok szólítani, akik nem biztos, hogy elmennének szavazni április 8-án. Ez látszott a korábbi, szombathelyi önkormányzati választásokon elért eredményeimen. A saját körzetemben legutóbb ötven százalék feletti szavazataránnyal választottak meg önkormányzati képviselőnek. Hódmezővásárhely példája bizonyítja, hogy ha magas a részvételi arány, a Fidesz verhető. Egy esélyes jelöltnek kell szembeszállnia a kormánypárt szombathelyi jelöltjével, Hende Csabával.

– De ön is esélyesebb lenne, ha nem lenne másik baloldali jelölt.

– Én is baloldali jelöltnek tartom magam. El kell indítani az egyeztetéseket, és a következő egy-két hétben befejezni, hiszen a körzetben az LMP-nek és a Jobbiknak is vannak jelöltjei. Már csütörtök este kaptam jelzéseket arról, hogy elkezdhetjük a tárgyalásokat a közös ellenzéki jelöltről. Rajtam nem fog múlni. Azt gondolom, hogy Hende Csaba legyőzhető, Szombathelyen nem örvend túl nagy népszerűségnek.

– Mi lesz, ha az MSZP nem megy bele a közös jelöltbe? Nemény András korábban felvetette, hogy a párt kizárja, ha valaki indul a hivatalos jelölt ellen.

– Éppen ezért függesztettem fel a párttagságomat február elején. Molnár Gyula pártelnöknek megírtam, hogy indulok a választáson. Azt nyilván tudják rólam, hogy nem a baloldal, nem az MSZP ellen vagyok. Abban vagyok érdekelt, hogy a Fidesz jelöltje kikapjon. Egyetlen esélyes jelölt kell a Fidesz ellen, ezért például helyi közvélemény-kutatást kell csinálni. Viszont ha Szombathelyen a környezetemben lévő tíz-húsz komoly véleményformáló többsége azt mondja, hogy méressem meg magam a választáson, akkor nehéz lesz meggyőzni arról, hogy ne tegyem.

– És ha negatívak a visszajelzések? Akkor visszalépne az MSZP-jelölt vagy más javára?

– Ha negatívak, akkor nyilván könnyebben adom be a derekamat, hogy én is beálljak valamelyik jelölt mögé. Nem leszek akadálya annak, hogy a legesélyesebb jelölt induljon Hende ellen. Ha a közösség érdeke az, hogy visszalépjek, akkor vissza fogok lépni a jelöltségtől.

– Az ön ellen folyó büntetőeljárást egyértelműen kapcsolatba hozta a kormánypárt politikai szándékaival. A Hír TV-nek adott interjújában említette: azt akarták, hogy Gyurcsány Ferenc ellen valljon.

– A fogságom első hónapjaiban az volt a benyomásom különféle célozgatások alapján, hogy ha bármilyen terhelő információm van Botka Lászlóra, Gyurcsány Ferencre, illetve az MSZP-re és a Demokratikus Koalícióra, akkor nyitottak rá, hogy meghallgassanak. Ugyanis az ellenem folyó eljárásban az állítólagos költségvetési csalás kapcsán emlegetett 6,3 milliárd forintot nem is keresték rajtam. Hamar rájöttek arra, hogy nincs bűncselekményből származó vagyonom. Ekkor foganhatott meg valaki fejében, hogy hátha ez a pénz az MSZP-hez és a DK-hoz került, hátha én csak Gyurcsány Ferenc strómanja vagyok. A kormánypárti sajtóban is látszott az üzengetés, tudtam a sorok között olvasni, amikor a zárkában néztem az M1 vagy a TV2 híradóját. Egy jó példa: aznap bökte nekem oda egy hivatalos személy, „miért nem könnyítek a dolgomon”, amikor Ágh Péter fideszes képviselő arról beszélt egy sajtótájékoztatón, hogy az MSZP-hez és a DK-hoz kerültek a Human Operator által elcsalt pénzek. Száz százalékig biztos vagyok abban, hogy ha nekiálltam volna a baloldalt sározni, akkor nem ültem volna nyolc és fél hónapig előzetesben.

– Milyenek voltak a fogva tartása körülményei?

– A körülmények az európai uniós minimumot messze nem érik el, de az ott dolgozók próbálják tisztességes emberi magatartással kompenzálni. A büntetés-végrehajtási munkatársak lehetetlen körülmények között dolgoznak, létszámhiány és alacsony fizetés mellett.

– A kihallgatásain szóba hozták a korábban Gyurcsány Ferenc tulajdonolta Altus Portfólió Kft. által az ön cégének nyújtott kölcsönt?

– Egyszer sem kérdezték. Hozzátenném, hogy az elmúlt nyolc és fél hónap során a nyomozó hatóság egyetlenegyszer sem kezdeményezte a kihallgatásomat. A tavaly júniusi letartóztatásom után három hónappal én tettem meg, a kihallgatás két részletben történt. Azóta egyszer sem kérdeztek ki. Pedig kezdeményeztem a saját poligráfos kihallgatásomat is, de azt is elutasították. Büntetőjogi ügyvédként már tapasztaltam ilyet. Így akarják nyomás alá helyezni és végül önvádlásra kényszeríteni a gyanúsítottakat. Azt üzenik ezzel: ha beszélsz arról, amit hallani akarunk, akkor előbb-utóbb hazamehetsz.

– Miért kért kölcsön az Altustól és miért éppen tőlük?

– Nagyságrendileg 200 millió forintról volt szó. A kölcsönt a Human Operator Zrt. kapta. Átmeneti likviditási problémák miatt kértük, hogy az éppen aktuális bérkifizetések fedezete biztosítva legyen, hiszen 4000-4500 embernek adtunk bért havonta. Az ismeretségi, baráti körünkben Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára cégéről gondoltam azt, hogy az anyagi lehetőségeik megvannak a kölcsönre.

– És nyilván jobb feltételekkel adtak kölcsön, mint a bankok.

– Egyszerűbb és gyorsabb volt így, mint egy bankkal letárgyalni egy kölcsönt. A pénznek rövid időn belül kellett elérhetőnek lennie. De korábban bankoktól is kaptunk kölcsön, ennyi erővel azokat is elő lehetne venni. Baráti segítségért fordultam Gyurcsányékhoz, de ettől még komoly feltételekkel kapott a cég hitelt.

– A Human Operator ügyében meggyanúsított társait is ártatlannak tartja, vagy csak saját magát?

– A meggyanúsított munka- és üzlettársaim kapcsán meggyőződésem, hogy azért tartóztatták le őket, hogy ellenem tegyenek terhelő vallomást. Eredetileg tizenhét embert tartóztattak le, most már csak hatan vannak előzetesben. A nyomozó hatóság logikája az lehetett, hogy az alacsonyabb pozícióban lévők tegyenek a magasabb pozícióban lévőkre terhelő vallomást. A letartóztatottak között volt egyszerű ügyviteli munkatárs, illetve irodavezető-helyettes is. Az érintettek mind az alárendeltjeim, illetve az alvállalkozóim voltak. Egyáltalán nem létezett semmiféle bűnszervezet, ami a gyanúsításban szerepel.

– Hány olyan diákról vagy nyugdíjasról tud, aki nem kapta meg a fizetését a Human Operatortól? Ők ki lesznek valaha fizetve?

– Tavaly ősz óta több embert is kifizettünk, akik hozzánk, illetve a Human Operatorhoz fordultak. Sokakat a saját pénzemből. Úgy gondolom, hogy mindenki számára az lett volna észszerű és logikus, hogy bennünket, illetve a környezetemben lévő embereket keresi meg, és nem egyből a kormánypárti médiához rohan. A kifizetéseket azonban megnehezítette, hogy az ügy elején sok olyan ember volt letartóztatva a cégből, aki érdemben tudott volna segíteni. Ráadásul a nyomozók lefoglalták a számítógépeket, zárolták a cég számláit, így működésképtelenné vált a zrt. Szerintem nagyjából száz alatt lehet azoknak a száma, akik nem kapták meg tavaly őszig a fizetésüket. Azonban ők is többnyire azért maradtak pénz nélkül, mert a mi megbízóink, vagyis a kiközvetített diákmunkások munkaadói nem fizették ki őket közvetlenül. A tisztességes partnereink – gyorséttermek, drogériák, gyárak – a dolgozóinkat közvetlenül az ügy kirobbanása után kifizették. Egy-két olyan nagyobb partner volt, nem akarom nevesíteni, aki ezt nem tette meg, ráadásul nekünk sem utalták el a bérek fedezetét. Ha mi tavaly június 9-én nem indítjuk el a kifizetéseket – korábban, mint szoktuk –, akkor biztosan több ezer ember maradt volna fizetés nélkül, hiszen 13-án indították el a büntetőeljárást.

– Szabadulása napján utalást tett rá, hogy az Elios-ügyben is vannak információi. Mit tudhatott meg egy napon belül?

– A szabadulásom után kaptam egy nagy köteg iratot, amikor Szegedről Budapestre értem. Az informátor az ügyvédemmel vette fel a kapcsolatot. Olyan dokumentumokat adott át nekem, amelyek az Elios Zrt. tevékenységével kapcsolatosak olyan településeken, amelyekről eddig még nem cikkezett a sajtó. Az informátor azért engem választott, mert biztos abban, hogy nem vagyok bekötve a Fideszhez. Ezt talán bizonyítottam is nyolc és fél hónapos fogságommal. Ezenkívül további dokumentumaim lesznek kormányzati szereplők és családtagjaik külföldi számlamozgásairól. A feldolgozás után azokat is nyilvánosság elé fogom tárni.

Telefonhívás A Hír TV péntek késő esti információi szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal három nyomozója péntek este tíz óra után hívta fel telefonon Czeglédy Csabát azzal, hogy a szombathelyi lakásának ajtajában várják. Az előzetesből éppen egy napja szabadult független országgyűlési képviselő-jelölt a barátainál volt vendégségben, a telefonhívás után azonnal hazaindult, ahogyan azt a hatóság emberei kérték.

Az OLAF-jelentéssel és Tiborcz Istvánnal foglalkozó összes cikkünket ide kattintva olvashatják.

