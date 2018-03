Dagad az Elios-botrány: 125 milliót akartak bevasalni a tender miatt Kalocsán

Több vidéki nagyváros mellett Kalocsát is megrázta az Elios közvilágítási botránya: lapunk is beszámolt az OLAF városi tenderre vonatkozó jelentéséről, melyben több szabálytalanságot tártak fel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Arról azonban már kevesebb szó esik (igaz, a Népszava is írt róla) hogy az OLAF mellett egy kormányzati ügynökség, a Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság is felülvizsgálta a közvilágítási tendert. És ami ennél is fontosabb, úgy tudjuk, hogy az EUTAF-vizsgálat során

komoly összeg visszafizetésre kérhették a város vezetését.

Az EUTAF visszafizetési követeléséről biztos információ azért sincs, mert az EUTAF kalocsai jelentését a kormány beszédes módon tíz évre titkosította. Egy minden tekintetben pozitív vizsgálati anyagot jó eséllyel nem kellett volna zárolni.

A jelentésről a kalocsai OLAF-anyagot feltáró helyi képviselő, Angeli Gabriella is csak virágnyelven beszélt korábban a Független Hírügynökségnek – mint elmondta, az EUTAF négy dokumentumban rögzített szabálytalanságot Kalocsával kapcsolatban, és pénzügyi korrekciót kértek.

Volt egy árulkodó mondata

A kért korrekció nagysága szintén titkos, de éppen a kalocsai polgármester szólhatta el magát az összegről: mint megtudtuk, Bálint József független polgármester egy tavaly október 19-i nyilvános testületi ülésen beszélt a témáról. A jegyzőkönyv szerint az OLAF közvilágítási jelentése kapcsán Bálint elmondta:

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

„Korábban már voltak vizsgálatok az ügyben. Egyszer már azt írták, hogy 125 millió visszafizetést kell tenni, ezt megkifogásolták.”

Hogy a városvezetés tett kifogást a visszafizetés ellen, vagy az EUTAF-nál is magasabb szintről érkezett a piros jelzés, az nem derül ki a jegyzőkönyvből.

A kalocsai képviselő-testületi ülés 2017.október 19-i jegyzőkönyve Magyar Nemzet

Információink szerint a kormányzati auditáló szerv 2016. október 24-én – tehát bőven az OLAF- jelentés kikerülése előtt – jelezte Kalocsának, hogy vizsgálatot indítanak a városi uniós forrásfelhasználások ügyében. Első jelentéstervezetüket 2017. január 6-án küldték ki – valószínűleg ez tartalmazta az említett pénzkorrekcióra vonatkozó ajánlatot, amire a kalocsai önkormányzat már ugyanaznap elküldte észrevételeit. Az EUTAF végleges jelentése pedig január 11-én készült el.

Az EUTAF-vizsgálatok időbeli rendje Magyar Nemzet

A végleges forma sejthetően már nem tartalmazta a pénzügyi korrekció igényét. Erre utal Bálint József Magyar Nemzetnek küldött levele is: a kalocsai polgármester szerint nem keletkezett szabálytalanság miatti visszafizetési kötelezettségük a város közvilágítási pályázata miatt.

„Kalocsa Város Önkormányzatát egyetlen hivatal sem szólította fel támogatás visszafizetésére a közvilágítási projekt kapcsán, ebből kifolyólag visszafizetés sem történhetett. Egy korábbi vizsgálat első verziójú munkaanyaga, jelentéstervezete tartalmazott ugyan ajánlást pénzügyi korrekció alkalmazására, azonban a Kalocsa Város Önkormányzata által a munkaanyagra, tervezetre adott válaszokat, észrevételeket követően véglegesített jelentés már nem tartalmazta a korrekció alkalmazására tett ajánlást” – írta szerkesztőségünknek Bálint József.

A titkosítás miatt nem számíthattunk érdemleges válaszokra az EUTAF-tól sem, de így is elküldtük kérdéseinket a Főigazgatóságnak – legalább azt szerettük volna megtudni, hogy a kormány milyen indokkal titkosította a Kalocsán feltárt adatokat. Erre sem kaptunk választ a főigazgatóságtól.

Megjósolták a pénzesőt

A kalocsai közvilágításai tender mindenesetre az Elios-botrány állatorvosi lova lehetne, kronológiája minden, az ügyben lényeges elemet tartalmaz. A város közvilágításával a LED-cserék előtt sem volt gond, hiszen

a Démász csak a kétezres évek elején korszerűsítette a helyi közvilágítást, és energiahatékony lámpatesteket szerelt fel a városban (és még 200 településen).

Ez azonban nem jelentett problémát az új közvilágítási pályázat kiírásakor – és nem ez az egyetlen visszás momentum a történetben. Kalocsán ugyanis már bőven meghirdetés előtt, ráadásul irányító hatósági forrásból tudtak róla, hogy hamarosan megnyílik a városok energiatakarékos fejlesztését segítő uniós KEOP-keret.

Új közvilágítás kell, mert lesz rá uniós forrás – derül ki az előterjesztésből Magyar Nemzet

Egy 2011. december 22-i, később pedig jóváhagyott önkormányzati előterjesztés szerint – ekkor még Török Ferenc volt a polgármester – a kalocsai képviselő-testület arról tárgyalt, hogy hamarosan elérhető lesz és csak rendkívül rövid ideig marad nyitva a közvilágítás fejlesztésére szolgáló „ablak”. Ezért rohamléptekkel kezdtek bele a projektbe, és döntöttek megvalósítási tanulmány, műszaki dokumentáció előkészítéséről is.

Ehhez képest a megjósolt KEOP-2012-5.5.5/A pályázatot csak egy évvel később, 2012 december 21-én írták ki.

A szokásos recept

A folyamat Kalocsán is a szokásos Elios-recept szerint zajlott, legalábbis ez derül ki a városnak megküldött, és Angeli Gabriella által nyilvánosságra hozott OLAF-jelentésből, amit az MSZP osztott meg honlapján.

Minden közvilágítási pályázót érintő trükk volt, hogy a szereplők 2013. február 11-én nyújthatták be ajánlataikat, de az irányító hatóság február 8-án 100 ezer órásra emelte a lámpák megkövetelt élettartamát – így a pályázóknak csak két hétvégi nap és egy hétfő maradt saját tenderanyaguk módosítására.

Kalocsa közbeszerzésén végül csak az Elios nyújtott be ajánlatot, mely megfelelt a villámgyors módosításnak is.

A városban három cég, az SMHW Energetikai Kft., a Kviksz Kft. és a Polar-Studió Kft. ajánlatait használták a kivitelezés piaci árának meghatározásához – az OLAF ellenőrzés szerint mindhárom ajánlatot egy személy készítette, aki ugyanazt a számítási hibát is vétette minden anyagban.

Az Elios nem nyújtott be olyan dokumentumot, ami bizonyította volna, hogy beszerelt LED-lámpáik bírják az előírt 100 ezer órás időtartamot.

A helyi beruházás költséghatékonysági számításait független ellenőrként az INS Kft. szavatolta. Az INS és az önkormányzat közötti audit szerződésére vonatkozó ajánlatot Mancz Ivett, az Elios közvilágítási igazgatója és Puskás András, a Sistrade Kft. ügyvezetője készítette, vagyis a független auditért a pályázó cég egyik vezetője felelt.

2014 novemberében az Elios aláírta 409 milliós értékű kivitelezési szerződést Kalocsával. A kormányzati hátszelet jól mutatja, hogy a Miniszterelnökség már az előtt átvállalta a város 85 milliós önrészét, hogy a kivitelező belekezdett a munkába.

Tiborcz István, a miniszterelnök veje természetes személyként 2014. 04.30 és 2015. 04. 28. között volt az Elios 50 százalékos tulajdonosa, a Green Investments and Solutions nevű kft.-jén keresztül.

Az OLAF jelenleg 13 milliárd forint visszafizetését kéri Magyarországtól a csalásgyanús Elios-szerződések miatt.

Ebben benne lehet a kalocsai 409 millió is; a magyar ügyészség újra nyomoz, de sejthetően csak évek múlva jutnak bármilyen eredményre, és a hivatalosan elvárható reakciókon túl Polt Péter legfőbb ügyész sem akar nyilatkozni a témában.

A nyilvánosság ára

Eközben helyi szinten villámgyorsan megtörténtek az OLAF-botrány miatti retorziók.

A kalocsai jelentést nyilvánosságra hozó Angeli Gabriellát a város polgármestere és baloldali többségű közgyűlése megfosztotta bizottsági tisztségeitől, sőt, a 444.hu szerint takarékossági okokra hivatkozva hivatali állását is megszüntették.