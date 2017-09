Debreceni Egyetem: Putyint mindenképpen kitüntetik

Az oktatók és a diákok egyre hangosabb tiltakozása ellenére sem hajlandó visszakozni a Debreceni Egyetem attól, hogy jövőre civis honoris causa, azaz díszpolgári címmel tüntesse ki Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki jövőre személyesen utazna Magyarországra a díj átvételére. – Az intézmény tiszteletben tartja a magánvéleményeket, de azt elítéli és a szabályzatokkal ellentétesnek tartja, hogy egyetemi szereplők tanszéki titkos szavazásokra hivatkozva és a hivatalos egyetemi eljárásrend figyelmen kívül hagyásával, az érvényben lévő szabályzatokban szereplő hatásköröket túllépve tesznek nyilatkozatot – válaszolta az Index kérdéseire az egyetem vezetése.

Azt is megjegyezték, hogy a Debreceni Egyetemnek 216 tanszéke van, az elmúlt egy hétben az állásfoglalásra hivatkozó tanszékek száma pedig 4. Állításuk szerint ezekből 3-ban a 2013 előtti rektori vezetéstől elválaszthatatlan a tanszék első embere, 2-nek pedig a vezetője az akkori rektor, Fábián István. Hozzátették, hogy az oktatók problémájukkal nem keresték meg az intézmény vezetését, tiltakozásukat hivatalos csatornán el sem juttatták hozzájuk, csak a sajtón és a közösségi portálokon keresztül próbálnak nyomást gyakorolni a döntéshozókra.

Az egyetem vezetése úgy fogalmazott, mindez sajnálatos tény, ahogy az is, hogy a hallgatói önkormányzat jelzése alapján az előző tanévben a tőlük függő viszonyban lévő hallgatókat, doktoranduszokat is több alkalommal tiltakozásra buzdították, akár intézményi kezdeményezések, akár doktoranduszhallgatókat érintő törvényi szabályozás miatt. Kitértek emellett arra is, hogy az intézmény rektora tegnap megkapta és tudomásul vette Vajda Mihály lemondását a professor emeritusi címről, ám azt hozzátették, hogy Vajda egyébként régóta nem tart már kurzust az egyetemen.

Arra a kérdésre, hogy átgondolják-e az egyetemi cím adományozását az orosz elnöknek, azt válaszolták: a határozat érvényben van, és fenntartják. Ennek értelmében az orosz elnök megkapja a kitüntetést, amikor sikerül olyan időpontot találni, amely megfelel a díjazottnak. Emlékeztettek arra, hogy Putyin a korábban kapott díszdoktori címei esetében is hosszú ideig tartó egyeztetést követően vette át címét, köztük az Athéni Egyetemen, a görög állam legrégebbi egyetemén is.