Decsre is megérkezett karácsony előtt a „Tetovált Angyal”

A „Tetovált Angyal” – sokan csak így emlegetik a 26 éves szekszárdi férfit, aki rászoruló családoknak szervezett karácsonyi adománygyűjtést. Nagy Bence a kezdeményezést Facebookon tette közzé, kiválasztotta és felkereste a családokat, később pedig sokan csatlakoztak az akcióhoz: rengetegen küldtek élelmiszert, ruhákat, játékokat, még kályha és tűzifa is érkezett.

Az ünnepek közeledtével a férfi hozzálátott az adományok kiszállításához, két családhoz pedig mi is elkísértük. A Magyar Nemzet munkatársai 120 ezer forint értékben küldtek tartós élelmiszert – a segítő szándékot jól példázza, hogy egy ismeretlen hölgy még a szupermarketben is hozzájárult a gyűjtéshez, miután a bevásárlást intéző kollégánktól megkérdezte, miért tornyosul ennyi minden a bevásárlókocsikban.

A gépkezelőként és „piercerként” dolgozó férfival szekszárdi otthonánál találkoztunk, a ház több helyiségébe alig lehetett beférni a rengeteg adománytól.

– Kiskoromban mi is szegényes körülmények között éltünk, és nekünk is gyűjtöttek adományokat, ami óriási örömet okozott. Ezt szeretném valahogy viszonozni – idézte fel. A családokon kívül gyermekotthonba, idősek otthonába és anyaotthonba is visz az adományokból.

A két család, akikhez ellátogattunk, a körülbelül négyezer főt számláló Tolna megyei nagyközségben, Decsen, csaknem egymás szomszédságában lakik. Mindkét házaspár négy gyermeket nevel, és hasonló okok miatt kerültek nehéz helyzetbe.

– Bedőlt a lakáshitelünk. Mivel nem tudtuk fizetni, el akarta vinni a bank a házunkat. Próbáltunk intézkedni, hogy ne, viszont nem mertünk bennmaradni. Mert, ugye, ha holnapután kiraknak, tél kellős közepén, akkor az nagy probléma lett volna. Így elkerültünk albérletbe, ez most már a negyedik-ötödik albérletünk – mondta utunk első decsi állomásán a fiatal édesanya. Azt remélik, hogy maradhatnak, ha pedig lesz rá lehetőségük, meg is vennék majd a házat. – De hát ez még a távoli jövő – jegyezte meg, miközben eleven kisgyermekei a Bencétől kapott játékokkal voltak elfoglalva.

A másik házban az édesapát is otthon találtuk. Karjában tartva legfiatalabb gyermekét, a csupán két hónapos Hannát, elmesélte, hogy nagyon jól érzik magukat Decsen: bár már néhányszor elköltöztek, végül mindig visszatértek.

– Hónap végén már sehogy sem jöttünk ki anyagilag. Hiába igyekszünk spórolni, itt meghúzni, ott szorítani, nem lehet, mert akkor meg csak halmozódik, vagy éppen a villanyszámla, vagy éppen a vízcsekk. Tehát ez már nem mehet így tovább – fogalmazott.

Felesége arról is beszélt, hogy az utóbbi években sok embernek segítettek, de bedőlt a devizahitelük. – Próbáltunk mindenkin segíteni, de amikor mi voltunk bajban, akkor rajtunk nem segített senki.

– Bencét (a tetovált angyalt) áldott jó embernek tartom. Bepottyant ide, azt se tudja, ki fia-borja vagyunk, és egyből azt mondta, hogy jön, és ahogy tud, segít. Most van itt harmadjára, le a kalappal előtte – fűzte hozzá az édesanya.

A szekszárdi férfi nem csak élelmiszereket és háztartási kellékeket vitt a családoknak, például távirányítós autóval, játékmozdonnyal és gyurmával is meglepte a gyerekeket. Egyikük, egy 11 éves kislány elmesélte nekünk, hogy a Mikulás is járt náluk. Nem tudja, volt-e segítője: édesanyja elment értük az iskolába, és mire hazaértek, valahogy bejutott a házba.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Bence segített a rászorulókon: idén elvitt egy családot Siófokra nyaralni. Következő, a karácsonyihoz hasonló kezdeményezését húsvét környékén szeretné meghirdetni – mint mondta, édesapja is sokat segített másoknak, ő pedig követni szeretné a példáját.