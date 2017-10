Dél-afrikai kézben az Aréna pláza

Budapest második legnagyobb bevásárlóközpontját, a Symmetry Arena Ingatlankezelő Kft. tulajdonában álló Aréna plázát 275 millió euróért (85 milliárd forintét) vásárolta meg a dél-afrikai NEPI Rockcastle vállalat – közölte kedden az eladó nemzetközi ingatlan-tanácsadója, a CBRE Magyarország.

Tim O’Sullivan MRICS, a CBRE magyar tőkepiaci vezetője az MTI-hez eljuttatott közleményben hangsúlyozta, az Aréna pláza eladása nemcsak azért fontos, mert egy rendkívül komplex és meghatározó ügylet a magyar piacon, de egy újabb jelentős nemzetközi befektetési társaság megjelenését is jelenti. Kitért arra is, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is erős évre számítanak, a várakozások szerint év végére közel 1,7 milliárd eurónyi tőke érkezhet a hazai kereskedelmi ingatlanpiacra.

Az Aréna Pláza 2007-ben épült a Keleti pályaudvar szomszédságában, az évente mintegy 10 millió látogatójával és százszázalékos bérbeadottságával Budapest egyik legsikeresebb bevásárlóközpontja. A plázát olyan vezető nemzetközi márkák bérlik, mint például a Bershka, a H&M, az IMAX Cinema City, a KFC, a Massimo Dutti, a McDonald’s, a Media Markt, a New Yorker, a Peek & Cloppenburg, a Pull & Bear, a Sports Direct, a Starbucks, a Stradivarius, a Tesco és a Zara – közölte a CBRE.