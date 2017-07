Desmond Child: Jeleztük, hogy már létező dalt adunk

Az 1956-os emlékdal körüli tavalyi botrány hátteréről beszélt a Heti Válasznak Desmond Child.

„Annyi történt, hogy elakadtak az információk” – jelentette ki a világhírű dalszerző. Arra a kérdésre, jelezte-e, hogy egy már létező dalt fog adni, egy tavaly április 4-ei üzenetre hivatkozva közölte: azt írta, „van egy létező dalunk fejlesztés alatt”.

Hangsúlyozta, hogy a daloknak a licencét szokás eladni, az első használati jogot, ám ezt ők nem adták oda a Miami Egyetemnek annak idején.

Az már korábban kiderült, hogy a 2007-es dalát újrahasznosító zeneszerző nem kért pénzt munkájáért, és ingyen dolgoztak a dalt feléneklő művészek is. A közmédia is ingyen biztosította a felvételéhez a stúdiót és a technikai személyzetet is.

A melegházasságban élő zeneszerző arról is beszélt, hogy a házasság a gyerekek miatt fontos. „Egy sor védelem illeti meg a házasokat, ha gyerekük van, különösen. Ráadásul mivel azt látják, hogy más gyerekeknek is házasok a szülei, jobban érzik magukat, ha az övék is az” – fogalmazott.