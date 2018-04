Die Presse: Orbán rendszeréről szép lassan mállik a vakolat

Ezúttal még győzhet Orbán Viktor, de a félelemkeltő szlogenekkel nem lehet Magyarország jövőjét biztosítani – erről írt a Die Presse szombati vezércikkében Christian Ultsch a holnapi választásokkal kapcsolatban. A lap külpolitikai rovatvezetője szerint az Orbán-rendszerről szép lassan mállik a vakolat, és kiderül, hogy a miniszterelnök megvezeti a választókat, nemlétező ellenségképeket gyárt.

Ultsch szerint a kormányfő egy másfajta választási kampányt is folytathatott volna, egy olyat, amiben a gazdaság növekedését, az államadósság csökkenését és a növekvő életszínvonalat hangsúlyozza. A miniszterelnök beszélhetett volna arról is, miként képzeli el Magyarország jövőjét, és mit kíván tenni a rossz állapotban lévő kórházakkal és iskolákkal. Orbán viszont egy olcsó és cinikus tervnek megfelelően inkább a félelemgenerálásban volt érdekelt, muszlim migránsokkal és a magyar identitás elvesztésével riogatott. Ebben egyébként, tesszük hozzá, olykor rá is kontráztak politikustársai. Kövér László házelnök például arról beszélt a Pesti Srácoknak adott interjújában, hogy ha nem a Fidesz nyer, Magyarország „végleg feloldódik a globalista szennyáradatban.” Hogy ez mit jelent, kérdéses.

Ultsch szerint nemcsak a jóízlés határát lépi át, hogy a kormánypárt hónapok óta hirdeti plakátjain az ostobaságait, de mindez morális problémákat is felvet. Hát már senki sincs, aki ellent mer mondani? – teszi fel a kérdést. A jelek szerint pedig tényleg nincs: épp pénteken írtunk arról, hogy újabban gyár előtti sorosos riogatást írtak elő a kormánypárti politikusoknak, ők pedig szépen el is kezdték ezt teljesíteni.

Orbán fantomháborút vív a Die Presse szerint, ezzel pedig mostanra túlfeszítette a húrt. Ultsch kitért Lázár János bécsi videójára is, továbbá arra, hogy a magyar kormány nagykövetségektől kért a menekülteket érintő negatív információkat. Eközben százezrek hagyták el Magyarországot a jobb élet reményében, és a korrupciós botrányok miatt zárulhatnak majd az EU-pénzcsapok is. Viszont lehetséges, hogy a taktikája révén Orbán még egyszer nyerhet – összegez a Die Presse.