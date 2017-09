Dízelbotrány: letartóztatták a Volkswagen-csoport egyik vezetőjét

A müncheni államügyészség őrizetbe vette a Volkswagen (VW) autógyártó konszern egyik magas rangú vezetőjét a dízelbotrány néven ismert csalássorozat miatt. A Süddeutsche Zeitung értesülése szerint Wolfgang Hatz a több mint két éve kirobbant botrány első gyanúsítottja, aki az előző vezérigazgató bizalmasa volt, és 2001-től kezdve fejlesztési vezetőként dolgozott a VW-csoport több vállalatánál. A müncheni bíróság Hatzot előzetes letartóztatásba helyezte.

Münchenben szerdán két házkutatást is tartottak az üggyel összefüggésben. Hatz neve egy bizonyos Giovanni P. nevű volt Audi-alkalmazott ügyében merült fel, aki jelenleg kiadatási őrizetben van, de nem ismert, hogy pontosan miért.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a dízelbotrány a múlt vasárnapi német választás kampányára is hatással volt. Angela Merkel kancellár több alkalommal is kifejtette: „A német autógyáraknak jóvá kell tenniük azt a hatalmas kárt, amelyet a dízelbotránnyal a »Made in Germany« imázsnak okoztak.”