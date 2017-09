DK: Bukás esetén személyesen Botka László fog fizetni

A Fidesz leváltásának egyetlen módja a „demokratikus ellenzék” együttműködése, és a DK előfeltételek nélkül nyitott egy ilyen megállapodásra, „sajnáljuk viszont, hogy vannak, akik nem így gondolkodnak. Álláspontunkon és magatartásunkon ugyanakkor ez nem változtat” – írta közleményben a Demokratikus Koalíció elnöksége.

Kiemelték: az MSZP a DK-val való együttműködés feltételéül szabja, hogy beleszólhasson abba, ki képviselje a pártot, ám ők ezt elvi okból sem tudják elfogadni. „Nem csak azért, mert a DK tagjai az elmúlt napokban pártszavazáson így döntöttek. Hanem mert polgári világot szeretnénk, amely az egyéni és csoportos szabadság, önállóság elismerésére épül. Sem a miniszterelnök, sem valamely miniszterelnök-jelölt nem szólhat bele, hogy ki legyen egy vállalat, egy egyetem, egy civil szervezet, egy egyház vagy egy párt képviselője. Aki erre igényt tart, az nem a társadalmi függetlenség, hanem a személyi függőség rendjét építi. Sajnáljuk, hogy az MSZP nem tudja elfogadni a DK függetlenségét, és ezzel lehetetlenné teszi, hogy közös listát hozzunk létre” – fogalmaztak.

Hozzátették, hogy ők mégsem szeretnének lemondani az együttműködésről. „Ha az MSZP nem tudja elfogadni, hogy a közös lista csak egyenrangú felek kölcsönös elfogadásán alapulhat, akkor legalább állapodjunk meg abban, hogy az egyes választókerületekben melyik az az egyetlen demokratikus ellenzéki párt, amely jelöltet indít, a többiek pedig ezen egyetlen jelölt támogatására szólítják fel választóikat” – írták a közleményben.

Közölték, hogy a DK nem veheti át a szocialisták felelősségét. „De figyelmeztetünk: ha az MSZP nem tud megfelelni a rá háruló felelősségnek, akkor a demokratikus, európai Magyarország ügye el fog bukni 2018-ban. E bukás árát Magyarország, a demokratikus ellenzék, az MSZP és személyesen Botka László fogja megfizetni” – szögezték le.

„Ennek a felismerésnek a jegyében kívánunk több nyitottságot, kompromisszumkészséget és belátást minden demokratának” – zárták a közleményt.

A DK ügyvezető alelnöke, Molnár Csaba egyébként pénteken kijelentette: csak akkor képzelhető el, hogy Gyurcsány Ferenc elinduljon egy egyéni körzetben a jövő évi választáson, ha eközben szerepel az országos listán is. Úgy fogalmazott, az elmúlt huszonhét év gyakorlata alapján a pártok elnökei az országos listákon indulnak, hiszen az egész pártjukat képviselik az ország valamennyi választópolgára előtt. Viszont arra is volt már példa korábban, hogy egyéni körzetben is elindultak; a hangsúly az is-en van, vagyis az egyéni indulást csak a listás szereplés mellett lehet elképzelni – jelentette ki Molnár.

Az EP-képviselő a sajtótájékoztatón ismertette a Demokratikus Koalíció két kérdésben indított pártszavazásának végeredményét. Eszerint a DK tagjai támogatták, hogy ne kössenek megállapodást más pártokkal közös választási listáról, ha nem szerepelhet rajta Gyurcsány Ferenc. A szavazók emellett azzal az elképzeléssel is egyetértettek, hogy a baloldali ellenzéki pártok mind a 106 egyéni körzetben egy közös jelöltet állítsanak.