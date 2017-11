Dobrev Klára: Töretlen a bizalmam Csabában

A Czeglédy Csaba cégének nyújtott kölcsönök miatt hallgatták ki tanúként pénteken Gyurcsány Ferenc volt kormányfő feleségét, Dobrev Klárát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kecskeméti bűnügyi igazgatóságán. A bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt előzetes letartóztatásában lévő MSZP-s önkormányzati képviselő ügyében Dobrev azért került képbe, mert az általa vezetett Altus Portfólió Kft. 2016-17 során három alkalommal összesen 160 millió forint rövid lejáratú hitelt nyújtott a Czeglédy-hez köthető Humán Operátor Zrt.-nek. Ez az a cég, ami egy céghálózat részeként diákmunka-közvetítéssel foglalkozott, és a gyanú szerint 2011-16 között mintegy 3 milliárd forintnyi adót és járulékot nem fizetett be az állami költségvetésbe.

Dobrev a csaknem másfél órás kihallgatás után lapunknak azt mondta, a NAV nyomozói a kölcsönszerződésekről és az átutalásokról kérdezték őt, de minden ezekre vonatkozó dokumentum – sőt, az ügyletekhez kapcsolódó levelezések és telefonbeszélgetések leiratai – már az adóhivatal birtokában vannak.

– Egyetlen olyan kérdést sem tettek fel, amelyre a vonatkozó válaszok ne lettek volna meg az előttük lévő papírokban. A nyomozás szempontjából semmilyen jelentősége nem volt a kihallgatásomnak. Él bennem a gyanú, hogy az eljárásnak egyetlen célja volt: fényképek készülhessenek arról, hogy Gyurcsány Ferenc felesége kihallgatásra megy egy büntetőügyben a NAV-hoz – mondta Dobrev, aki szerint Czeglédy Csaba minden esetben elmondta, hogy a hitelekre „likviditási válsága” miatt van szüksége, de mindig rendesen visszafizette azokat. Azonban az utolsó törlesztőrészletet, 25 millió forintot már nem tudta visszafizetni, mert zárolták a számláját.

– Mind az ügyintézés, mind az engedélyezés lassúsága nagyon sok vállalkozást hozhat nehéz helyzetbe – magyarázta az Altus vezérigazgatója, hogy mire használhatta fel Czeglédy a kölcsönt. Kérdésünkre Dobrev Klára elmondta, a hitelnyújtás előtt nem ellenőrizték le Czeglédy cégének hátterét, mert „baráti kölcsönt” adtak.

– Nem csak Czeglédy Csabának nyújtottunk segítséget, hanem a törvényesség keretein belül másoknak is, akik hozzánk fordultak. Ezt a tevékenységet a jövőben is folytatjuk majd, mert akinek vagyona van, annak kötelessége is van – mondta Dobrev.

– A bizalmam töretlen Csabában, sosem kellett benne csalódni. Szerintem nem véletlenül ellene zajlik ez az eljárás, hiszen ő volt talán a leghangosabb, legtöbbet szereplő ügyvéd, aki a szombathelyi Fidesz, a Lázár János vagy az Orbán Viktor elleni perekben aktívan részt vett. Azt hogy az Orbán elleni pert megnyertük, részben neki is köszönhető. Bízom Csaba ártatlanságában, de szerintem a hatóságok egyértelmű szándéka, hogy a jövő évi országgyűlési választásig ne engedjék ki őt a börtönből – tette hozzá Dobrev. Emlékeztetett: a kormánypárti sajtó hamarabb értesült a tanúként való beidézéséről, mint ő maga. Azt pedig a cinizmus netovábbjának nevezte, hogy ezek után az ügyészség nem tartja szükségesnek, hogy szolgálati titoksértés miatt vizsgálatot indítson.

Kérdésünkre, hogy továbbra sem akar-e politikai szerepet vállalni, Dobrev elmondta: biztosan nem lesz a férje által vezetett Demokratikus Koalíció (DK) miniszterelnök-jelöltje, hiába terjedtek erről pletykák. – Vannak közéleti ambícióim, rendszeresen tartok lakossági fórumokat, de egyelőre nem fontolgatom azt sem, hogy egyéni országgyűlési képviselőjelölt leszek – tette hozzá.

