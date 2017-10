Dollármilliárdokat tett át alapítványába Soros György

Átcsoportosította vagyonát Soros György: befektetési cége vagyonának jelentős részét átruházta az Open Society Foundationsre (OSF) – írja a Hvg.hu a Wall Street Journal nyomán. A magyar kormány által első számú ellenségnek kikiáltott Soros befektetési cége 26 milliárd dollárjából 18 milliárd dollárt helyezett át az Open Society Foundationshöz. A WSJ szerint az alapítványhoz átirányított vagyont Soros nem befektetésekre vagy kereskedésre szánja.

Az OSF ezzel egy csapásra a második legnagyobb amerikai filantróp szervezetté vált Bill és Melinda Gates alapítványa mögött. A szervezet évtizedek óta világszerte tevékenykedik, így Magyarországon is több civil szervezetet támogatnak most is, a rendszerváltás környékén pedig éppen a Fideszt és többek között személyesen Orbán Viktort is támogatták.

A WSJ cikke szerint az alapítványát eddig éves támogatásokból fenntartó Soros vagyona mostantól kezdve fokozatosan az alapítvány számlájára vándorol majd át; a cég új vezetője, Dawn Fitzpatrik sem kereskedőként, hanem vagyonkezelőként osztja szét a tőkét különféle belső és külső alapkezelőknek.