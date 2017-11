Dömsödi Gábor az LMP-ről: Olyan a programjuk, mintha én írtam volna

Pásztó polgármestere, Dömsödi Gábor az LMP színeiben indulhat a 2018-as választáson – tudta meg a Blikk. Az egykori ismert tévés azt már a Magyar Nemzetnek mondta el, hogy egyelőre csak képviselőjelöltnek jelölték, ám ezt még az LMP testületeinek jóvá is kell hagyniuk. Mint mondta, eddig annyi történt, hogy aláírt egy szándéknyilatkozatot, s leadta a vagyonnyilatkozatát.

Az LMP országos listáján azonban nem lesz rajta a neve, mert – ahogy fogalmazott – nem az a célja, hogy országgyűlési képviselő legyen, bár természetesen győzni akar. – Segíteni szeretnék Szél Bernadettnek, hogy miniszterelnök legyen, és segíteni szeretnék Nógrádnak. Hatalmas a tét 2018-ban – mondta Dömsödi. Hozzátette, eddig is szimpatizált az LMP-vel, a barátainak is őket ajánlotta, de alapvetően a Gémesi György-féle Új Kezdet győzte meg arról, hogy - mint egy kisváros független polgármesterének - jövőre indulnia kell. – Eddig sosem voltam jelölt, szeretek polgármester lenni, de jól érveltek és meggyőztek. Olyan a programjuk, mintha én írtam volna – fogalmazott. Még két éve van hátra polgármesteri mandátumából, így ha bejut a parlamentbe, képviselőként döntenie kell, melyik posztját tartja meg.

Dömsödi Nógrád megye 1-es választókörzetében indulhat majd, ahol a Fidesz színeiben a pásztói születésű, országosan nem ismert, de a megyében roppant erős Becsó Zsolt lehet az ellenfele. 2014-ben még nem sok vizet zavart az LMP a Salgótarján központú körzetben (Pásztó és Bátonyterenye mellett még több falu tartozik ide), hiszen a Fidesz 37 százalékos eredménnyel nyert, az MSZP–Együtt–DK–PM–MLP összefogásban induló Boldvai László 27 százalékot, a Jobbik színeiben induló Kutas József pedig 23,5 százalékot ért el. Az LMP jelöltje Komlósi Csaba volt, aki a három százalékot sem érte el. Amúgy igen hosszú volt a választási nyomtatvány, hiszen 24 jelölt neve közül kellett kiválasztaniuk a kedvencüket a választópolgároknak, több roma szervezet, a kisgazdák és rengeteg „kamupárt” is próbálkozott.

Dömsödi Pásztón egyszer már egy durva hangvételű kampány végén legyőzte a Fidesz által támogatott független jelöltet: 2014-ben szoros csatában, csupán ötven szavazattal szerzett több voksot, mint Sisák Imre, aki 1998-tól vezette a települést. Jelenleg is fideszes többség van a testületben. – Most is fognak támadni, talán azért, mert már nincs közös tévés műsorom Hajdú Péterrel. Mindenesetre Pásztó gazdasági helyzetét három év alatt rendbe tettem. Nógrádba jelentős uniós forrás fog érkezni, bűn lenne, ha nem a szükséges dolgokra fordítanánk – hangsúlyozta.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.20.