Drágábban építi Mészárosék köre a máriaremetei uszodát

A becsült árnál harminc százalékkal drágábban, 4,3 milliárd forint helyett 5,6 milliárdért építi meg a Mészáros Lőrinc-közeli A-Híd Zrt. a máriaremetei Gyarmati Dezső Sportuszodát – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből. Láng Zsolt II. kerületi polgármester 2016-ban még arról beszélt, hogy négymilliárd forintból épít uszodát a kerület, ehhez képest 1,6 milliárd forinttal nőtt a végső ár. Ahhoz, hogy taopénzeket is tudjon fogadni a kerület, korábban módosították a pályázatot, így a megrendelő a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. lett. A nyertes cégnek három medencét kell építenie, ezek közül az egyikben versenyezni is lehet majd. A kiírás szerint ehhez meg kell felelnie a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) szabályainak, így egy fedett, tízpályás, 50-szer 25 méter vízfelületű, feszített víztükrű, 220 centiméter mély medencét építenek, amely televíziós közvetítésre is alkalmas lesz. Emellett egy kisebb fedett, 20-szor 10 méter vízfelületű, 80-120 centiméter mély tanmedence, valamint egy 33,3 méter hosszú, 200 centiméter mély kültéri medence is készül, ugyancsak feszített víztükörrel.

A nyertes A-Híd Zrt.-ről még azt érdemes tudni, hogy tulajdonosa, Apáthy Endre a felcsúti polgármesterrel, Mészáros Lőrinccel közösen számos beruházás nyertese. Így például az ő cégeik építhetik a komáromi Duna-hidat, de ugyancsak közös üzletük a Győr-Gönyű kikötő – írja az Alfahír.hu. Apáthy neve nem ismeretlen a vizes sportokban: az A-Híd a fő támogatója az OSC vízilabdacsapatának, korábban pedig a Szeged pólósait is ők szponzorálták.