Durva információs háború tört ki az RTL és a kormánypárti média közt

„Az RTL Magyarország ellen összehangolt, hazugságokkal és csúsztatásokkal teli, támadás indult” – írja a Facebookon Kolosi Péter, az RTL Magyarország programigazgatója és vezérigazgató-helyettese. Bejelentette azt is, hogy a Figyelő hetilapnak bíróság előtt kell felelnie hazug állításaiért, vagyis beperlik a most csütörtökön megjelent, az RTL pénzügyeiről szóló cikkért.

Az ügy előzménye, hogy a kormányközeli tulajdonba került Figyelő – főszerkesztő a Századvégtől érkező Lánczi Tamás, a tulajdonosok közvetve Schmidt Mária és gyermekei – friss számában meg jelent egy kétoldalas, szerző nélküli cikk, Miért hamisít a magyar RTL? címmel, amelyben a Magyar RTL Televízió Zrt. 2016-os mérlegében szereplő 1,44 milliárdos veszteségről, illetve a beszámolóban szereplő magyarázatról, a hirdetési piac zsugorodásáról írnak.

A cikkben olyan kifejezések szerepelnek, mint hogy „nem tudják pénzzé konvertálni” a nézettségi előnyüket, a reklámidejüket értékesítő R-Time sales-house „képtelen állni a versenyt”. Az RTL problémája a cikk szerint „szemmel láthatóan az átfogó üzleti stratégia hiányából fakad”. A végkövetkeztetés pedig az, hogy a cég valójában eladó, mert az anyacég, a luxemburgi RTL vagy a német Bertelsman „valamilyen módon megszabadul a kolonctól”. Az ismeretlen szerző azt is tudni véli, hogy Viacom lehet.

Kolosi erre azt írja: „Nem teljesen világos, hogy miért akarná az RTL, mint állítólagos eladó piaci borúlátással rontani egy esetleges áralkuban a tárgyalási pozícióit, ahogy az sem, hogy a Magyarországon kifejezetten jelentős tevékenységet, sőt a régiós központjának több részlegét is Budapesten üzemeltető Viacom, mint vevő miért hinne jobban az RTL 'kozmetikázott' adatainak, mint a saját piacismeretének.”

Az RTL vezérigazgató-helyettese azt is megjegyzi, hogy a Figyelő cikkét néhány óra múlva már a közszolgálati hirado.hu is átvette. Közben pedig a szintén kormányközeli Origo nézettségi adatokat tett közzé arról, hogy a rivális TV2 megelőzte nézettségben az RTL Klubot. A bemutatott grafikonok azonban nem a piacon bevett 18-49 éves korosztály adatait mutatták, és nem is a TV2 által használt 18-59 éves korcsoportot, hanem a 18 éven felüli, „választókorú nézők”-re vonatkoztak.

Kolosi szerint a reklámpiac valóban zsugorodott, már ha nem számítjuk az állami hirdetéseket, amelyek mértéke az az elmúlt hat évben hatszorosára, a tavalyi évhez képest pedig duplájára nőtt. Ráadásul ehhez a szereplők jelentős része nem, vagy csak nagyon kis részben férhet hozzá, a nagyjából hatmilliárd forintos bővülés legnagyobb nyertese pedig épp a TV2.

Kolosi arról is ír, az RTL tavaly év végén ügyvédi felszólítást kapott, hogy fizessen több mint 4 milliárd forintot a TV2-nek. Ezt nem tették meg, a TV2 pedig nem perelt, vagyis látszólag értelmetlen volt az egész. A vezérigazgató-helyettes szerint viszont lehet, hogy a TV2 ezt az összeget „elhatárolt nyereségként” szerepeltette a mérlegben. Így valójában lehet, hogy nem 7,5 milliárd forint volt a tavalyi vesztesége, hanem akár 12 milliárd is lehetett, csak a fiktív követeléssel csökkentették.

Az RTL Klub és a kormánypártok közti háború nem új keletű. A 2014-ben bevezetett reklámadót eredetileg úgy alakították ki, hogy az kifejezetten a legnézettebb és legnagyobb bevételű kereskedelmi tévét sújtsa leginkább. Később ezen változtattak ugyan, de csak az Európai Bizottság nyomására, illetve az után, hogy az RTL Klub változtatott a hírműsorai szerkesztésén, és kifejezetten sokat kezdett politikával, a kormány számára kellemetlen ügyekkel foglalkozni.