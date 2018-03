Egészen durva kamupártbotrány alakul Csepelen

A Csepelt és Soroksárt magában foglaló budapesti 17. választókerületben az országos átlagnál sokkal többen akartak elindulni az áprilisi választáson: 45 egyéni jelölt jelentkezett be, közülük 23-at nyilvántartásba is vett a választási bizottság. Az erzsébetvárosi–terézvárosi ajánlóív-hamisítási ügy kipattanása után itt is megvizsgálták az összes ívet, és meglepő eredményre jutottak – írja a 24.hu.

Kiderült ugyanis, hogy a 45-ből 23 párt ajánlóívein bukkantak elhunytak személyes adataira. Ez egyértelműen csalásra utal, a választási bizottság hétfő esti határozatával meg is tette a feljelentést a BRFK felé, választás rendje elleni bűncselekmény gyanújával. Az MSZP képviselő-jelöltje, Bangóné Borbély Ildikó ennél is tovább ment, ő azt gyanítja, hogy a kamupártokra adott aláírások jelentős részben megegyeznek a fideszes jelölt, Németh Szilárd ívein szereplők adataival, vagyis feltételezhető, hogy azokról másolták őket.

Hasonló csalás gyanúja miatt tett feljelentést a VI. és VII. kerületben Oláh Lajos, a DK jelöltje. Szerinte a Fidesz és a Lévai Katalin korábbi szocialista esélyegyenlőségi miniszter vezette Lendület Párt ajánlásai közt 341 esetben van azonosság – vagyis ennyi ember adatait másolták át a fideszes ajánlóívekről Lévai Katalin pártjának ajánlóíveire, és hamisították oda az aláírásukat.

Zuglóban is nyomoz a rendőrség, ott a BRFK már lefoglalta a két érintett párt ajánlóíveit. Lévai nem lehetett jelölt Zuglóban, miután ajánlóíveit összevetették a Fidesz jelöltjének íveivel, és 27 esetben teljes volt az egyezés, az ajánlások sorrendje is megegyezett.