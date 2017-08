Egy belső mérés szerint elpártolnak a nyugdíjasok az MSZP-től

Óriásit zuhant néhány hónap alatt a nyugdíjasok körében az MSZP – a Magyar Nemzet információi szerint ez derül ki az egyik, a szocialisták esélyeit is mérő belső közvélemény-kutatásból. Úgy tudjuk, a meredek esés május óta tart, amióta Botka Lászlót a párt kongresszusa hivatalosan is miniszterelnök-jelöltnek választotta.

A felmérés azt mutatja, hogy májusban a nyugdíjasok körében még 31 százalékos támogatottságnak örvendhettek a szocialisták, amihez hozzájárulhatott, hogy Botka László akkor jelentette be: kormányra kerülésük esetén visszaadnák a 13. havi nyugdíjat. Utána azonban hónapról hónapra egyre csökkent a nyugdíjas tábor: júniusban 28, júliusban 27 százalékot mértek az MSZP-nek ebben a társadalmi csoportban. Az igazán nagy zuhanás augusztusra következett be, akkor 20 százalékra esett vissza a nyugdíjasok körében a szocialista párt.

Ennél is rosszabb eredmények születtek, amikor nem kifejezetten a nyugdíjasokat kérdezték, hanem a 65 év felettieket. Ebben a csoportban is májusban voltak a csúcson a szocialisták 33 százalékos támogatottsággal. Az azóta eltelt hónapok alatt az esés itt még szembetűnőbb. Júniusban 31, júliusban 25 százalékra estek vissza, augusztusban pedig már mindössze 19 százalékos volt az idős emberek körében a támogatottságuk.

A bőven hibahatáron felüli, több mint 10 százalékos zuhanás azért is különösen érdekes, hiszen a nyugdíjasok körében még mindig sokkal többen szeretnének kormányváltást. Ráadásul ez az a korosztály, amelynek körében a Fidesz mellett éppen az MSZP rendelkezett még jelentős szimpatizánsi bázissal.

A felmérést ismerő szocialista forrásaink tragédiának nevezték az eredményeket, hiszen ez még annál is rosszabb, mint amit a nyilvánosan publikált közvélemény-kutatások mutatnak. Márpedig azok sem éppen az MSZP erősödését mutatják, hanem az utóbbi időszakban már sokkal inkább a népszerűségvesztést. Mindezt úgy, hogy az első számú vezető, a miniszterelnök-jelölt Botka László folyamatosan az „elégedetlenek”, vagyis a kormányváltást akarók megszólítását vizionálja.

Néhány hónappal korábban éppen Botka László szűk bizalmi csapatának a megrendelésére egy olyan belső, fókuszcsoportos kutatás is készült – tudtuk meg –, ami kifejezetten a miniszterelnök-jelölt stratégiáját és személyét vizsgálta. Az eredmények viszont itt is – ahogy egyik forrásunk fogalmazott – lehangolók. A mérés ugyanis azt hozta ki, hogy a baloldali szavazók egy higgadt, konszenzuskereső, integratív, joviális karaktert látnának szívesen az MSZP élén, szemben Botka László határozott, erős személyiségével. Úgy látszik, Szeged polgármestere nem is akar változni. Emlékezetes a néhány héttel ezelőtti eset, amikor Molnár Zsoltot lényegében árulónak nevezte, amiért a párt elnökségi tagja nyilvánosan szembement a Botka által hirdetett stratégiával.

Márpedig a kutatásból az is kiderült, hogy a baloldali érzelműek nem feltétlenül értenek egyet Botka László forgatókönyvével, amely Gyurcsány Ferencet, ezzel pedig valójában a Demokratikus Koalíciót is kihagyná egy választási együttműködésből. A vizsgált csoportok ugyanis ezzel szemben teljes összefogást szorgalmaznának, hogy egyáltalán esély nyíljon az Orbán-kormány leváltására. Az azonban világos, hogy Botka László ebben a kérdésben sem mutat semmiféle változást.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.31.