Egy bolond százat csinál: parkolókáosz keseríti a szentendreiek életét

„Csak egy gírosz miatt parkoltam le itt, a KRESZ-táblákat nem szoktam figyelni” – közli a Detti rendszámmal közlekedő Detti, amikor felvilágosítjuk, hogy a jelzőtáblák szerint szabálytalanul állt meg autójával a szentendrei autóbusz-állomás szomszédságában fekvő betonplaccon.

A harmincas éveiben járó nőt a jelek szerint hidegen hagyja a szabálytalanság, vállat von, és elindul a falatozóba. Ám nemcsak ő tesz így, terepszemlénk során húsznál is több autós hajt be és hagyja autóját a területen.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Az autósok meg tülkölnek és háborognak. A parkolóként funkcionáló betonplacc több szempontból is aggályos. Egyrészt tábla tiltja itt a várakozást. Ráadásul a buszpályaudvarra vezető kereszteződést nem arra találták ki, hogy személyforgalmat bonyolítson le, pláne nem bírja kezelni a „vadparkoló” forgalmát. Az autósok nagy része ezt figyelmen kívül hagyja, ezért bennreked a kereszteződésben, a buszok csapdába esnek, percekig vesztegelnek arra várva, hogy a lámpa zöldre váltson, az autós pedig elhajtson az útból. A fennforgásból káosz lesz, borul a Volán menetrendje, az utasok amiatt panaszkodnak, hogy lekésik a csatlakozást.

Az igazsághoz hozzátartozik: nem sok parkolási lehetőséggel kecsegtet Szentendrének ez a része. A helyiek szerint a szükség vitte rá az autósokat, hogy parkolóként használják azt a területet, ahol egykor butiksor állt, mivel a HÉV-megálló előtti szabályos megállási lehetőségekre már a reggeli órákban lecsapnak a szemfülesebbek, illetve a korábban ébredők.

A Volán egy idő után megelégelte a területfoglalást, és hadat üzent az autósoknak. Igaz, ez is csak fél- és nem hivatalos megoldás. A közlekedési vállalat betonelemeket helyezett le, hogy akadályozza a parkolást, így azonban még inkább parkolóra hasonlít az övezet, holott nem az.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

A terület biztonsági őre, Turai János már meg sem lepődik a forgalmi káoszon. Még csak két hónapja szem- és fültanúja a kalamajkának, de már mindent látott. „Nap mint nap torlódással találkozik az ember. Mivel kitáblázva nincs, hogy ez egy parkolóhely, ezért egyértelmű, hogy szabálytalanul állnak meg az autók” – mondja. Az már csak hab a tortán, hogy a Volánbusz saját parkolóhelyére is beállnak. Ő meg hiába kéri őket, hogy távozzanak, nincs intézkedési jogköre. „Aki normális, az elmegy, aki meg nem az, itt marad” – summázza a helyzetet.

Helyszíni szemlélődésünk során akadtak olyan autósok is, akik elismerték, hogy szabálytalanul hajtottak be a területre. Nem is nagyon van más választásuk, hiszen a parkolónak látszó övezet mellett nem egy tábla jelzi, hogy csak a buszok használhatják a kereszteződést, a járdán való parkolásért pedig kerékbilincs jár. A sofőrök másik részét ez láthatóan hidegen hagyja. A helyiek a kérdésre, hogyan alakult ki ez az egész, széttárják a kezüket, és azt mondják, egy bolond százat csinál.

Egyesek azzal védekeznek, hogy a lebetonozott terület nem is járda. Pedig amíg butikok álltak itt, akként funkcionált. Mások szerint viszont egy járda akkor is járda marad, ha időközben a területrendezés miatt háromméteressé válik. Ráadásul nem egyszer futunk bele abba a gyenge lábakon álló magyarázatba a helyszínen, amely szerint:

„Miért ne parkolhatnék itt, amikor a többiek is itt állnak?”

Egyikük még azt is hozzáteszi: rendőrt is látott már itt megállni. Egy másik autós, aki több mint nyolc órán át szokott itt parkolni, rögtön vissza is kérdez: „Ugye nem úgy hozzátok le a cikket, hogy zárják be a parkolót?”

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Megnyugtatásul közöljük: nem ez a tervünk. Csupán arra szeretnénk rávilágítani, hogy a szabálytalan területfoglalás káoszhoz vezet, és a problémát orvosolnia kellene az önkormányzatnak. A jelek szerint a szentendrei városvezetés az autósok oldalán áll, a Volánt érintő forgalmi akadályokról mintha nem venne tudomást. Szerinte nem tiltja tábla a parkolást és a behajtást az elemekkel körbehatárolt területre. Pedig de: KRESZ-tábla hívja fel az autósok figyelmét arra, hogy a kereszteződésbe vezető sávot csak a Volán használhatja. A polgármesteri hivatal továbbá úgy látja: nem számíthat járdának a terület, mivel a körbehatárolás és az útpadka között nincs is hely. Ez az érvelés viszont azért sajátos, mert a betonelemeket – ahogy korábban már említettük – a Volán rakatta ki, ahhoz az önkormányzatnak semmi köze.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Az illetékes kormányhivatal minapi határozata azonban homlokegyenest ellentmond az önkormányzat álláspontjának. A lapunkhoz eljuttatott dokumentum kimondja, a forgalmi rend egyértelműen tiltja az autósok behajtását. Vagyis papíron nem funkcionálhat parkolóként a betonplacc. Megkeresésünkre a rendőrség mégis azt közölte, nem sokat tud tenni, mivel nincs intézkedési jogköre a buszpályaudvar területén, eljárásra akkor van lehetősége, ha a terület tulajdonosa a hatóságnál feljelentést tesz.

Eközben Szentendrén egy Paksról érkezett család próbálta meg átvágni a gordiuszi csomót. Szerintük a forgalmi káoszra az jelenthetne megoldást, ha a betonplacc megmaradhatna parkolónak, de egy másik helyen nyitnák meg a be- és a kijáratát, ahol az autósok nem akadályozzák a buszok forgalmát. Ennyire egyszerű lenne? Erre a kérdésre az illetékeseknek kell megtalálniuk a választ, inkább előbb, mint utóbb.