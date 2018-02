Egy felfüggesztettel megúszta az ingatlanmutyit Fürst György

Drasztikusan enyhítette az Andrássy úti paloták áron aluli privatizációjáért jogerősen is bűnösnek nyilvánított egykori MSZP-s és SZDSZ-es önkormányzati képviselők elsőfokú büntetéseit szerdán a Fővárosi Ítélőtábla. Egyetértve a Fővárosi Törvényszék tavaly januári ítéletével, hűtlen kezelés bűntette miatt helybenhagyták a Fürst György volt szocialista alpolgármester – már akkor is enyhének tartott – öt évre felfüggesztett kétéves börtönbüntetését.

Ugyanakkor, mint azt Máziné Szepesi Erzsébet bíró az ítélőtáblán kihirdette: mellőzték 2002 és 2006 között a VI. kerület vagyongazdálkodásáért felelős politikusra a korábban mellékbüntetésként kiszabott 70 millió forintos pénzbüntetést. Ez az összeg nagyjából a korábban nagylábon élő Fürst György egy-egy luxusautójának az árát fedezhette. Tizenegy volt képviselőtársa esetében – akik igen szavazataikkal 2004-ben lehetővé tették a perben szereplő Andrássy út 3. és 47. szám alatti ingatlanok pályázat nélküli privatizációját – a táblabíróság megváltoztatta az elsőfokú döntést. Eszerint a döntéshozókat „csak” hanyag kezelés miatt marasztalta el. Így Kékesi Tibor, aki MSZP-s parlamenti képviselő is volt, továbbá Hegedűs Károly korábbi alpolgármester, Hatvani Csaba, a VI. kerületi képviselő-testület ma is aktív szocialista tagja, Tölgyesi Miklós, Szemere Miklósné, Balog Gábor, Lázi Ferenc, Orbán Pál, Tóth György, Szekeres Fruzsina és Árva Ilona Zita a különböző mértékű felfüggesztett szabadságvesztés helyett megrovást kapott. Csökkentették a Terézváros önkormányzatának egyetemlegesen megfizetendő kártérítést is: az eredetileg 131 milliós vagyoni hátrányt 123 millióban állapították meg, ami a 2004 októberéig visszamenőlegesen felszámolt kamatokkal együtt meghaladja a 210 millió forintot. Kérdés, hogyan fogják az összeget behajtani, amikor a vádlottak többsége, legutóbb maga Fürst György is nincstelennek vallotta magát. Mint mondta: eladta lakását, autóját és havi 270 ezer forintból él.

– Fürst György előterjesztőként az államháztartási törvény és az önkormányzati rendeletek előírásaival szemben utasítást adott a versenyeztetés mellőzésére, s tudott arról, hogy az épületekre több vételi ajánlat van. A képviselők szavazataiknál viszont gondatlanul jártak el, pedig a kellő körültekintés, a jogszabályok ismerete elvárható tőlük. Ezt nem írhatja felül, amire többen is hivatkoztak, a „frakciófegyelem” vagy a „politikai bizalom” – foglalta össze a terézvárosi ingatlanpanama-ügy lényegét Máziné Szepesi Erzsébet bíró.