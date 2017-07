Egy füst alatt 13 milliárdot focizott el Orbán Viktor

További milliárdokat öl sportcélú támogatásokba, főként labdarúgásra a kormány: a keddi Magyar Közlönyből derül ki, hogy Orbán Viktor maga hagyta jóvá a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési terveit, amelyekre összesen 9,97 milliárd forintot szántak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ebből az összegből a DVTK edzőközpontokat, illetve multifunkciós sportcsarnokot épít, utóbbit birkózótermekkel, orvosdiagnosztikai és rehabilitációs ellátóval is felturbózzák.

Foci, minden határon túl

A támogatás a labdarúgás szempontjából is kiemelten fontos:a diósgyőri egyesület felújítja a salgótarjáni Szojka Ferenc Stadiont és az egri Szentmarjay Tibor Stadiont, valamint – pontosabban meg nem határozott helyen, időben és összegből – létrehoznak egy felvidéki labdarúgó akadémiát is.

Mint a Magyar Nemzet már kedden megírta, a felvidéki akadémiára szánt támogatás mellett további milliárdok jutottak határon túli magyar focifejlesztésére: a legtöbb pénzt a Magyar Labdarúgó Szövetségen (MLSZ) keresztül a szlovák második ligában szereplő Komáromi Football Klub kapja, amely ötmillió-kilencszázezer eurót, azaz nagyjából 1,8 milliárd forintot költhet a klub által használt stadion felújítására.

A kapott pénzből lebontják a futballpálya körül lévő földsáncot, új fűtött füves pályát alakítanak ki, de lesz műfüves pálya is, valamint felújítják a meglévő öltözőket és lelátókat is. Mindemellett új lelátót is építenek.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A kormány emellett összesen 413,2 millió forinttal támogatja – szintén az MLSZ-en keresztül – a Székelyföld Labdarúgó Akadémiát és alközpontjait is.

80 millió forintot adnak a hiányzó működési költségek fedezésére

Székelyudvarhelyen 60×40 m-es műfüves pálya építése világítással, összesen 40,0 millió forint értékben

Marosvásárhelyen műfüves nagypálya építése világítással, összesen 100,0 millió forint értékben

Kézdivásárhelyen műfüves nagypálya építése világítással, összesen 100,0 millió forint értékben

a Márton Áron Tehetséggondozó Központ Kollégiumának 2016. évi működtetéséhez 93,2 millió forintot adnak

Orbán Viktor kabinetje nem feledkezik meg a jelenleg harmadik osztályban szereplő Kazincbarcikáról sem, a fociklub ugyanis 492 millió forintot kap sportpálya-fejlesztésre. A cél, hogy elvégezzék az NB II-es licenchez szükséges fejlesztéseket.

A Magyar Közlöny szerint a kabinet jóváhagyta a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület sportfejlesztési programját is, így a program összesen 200 millió forintnyi támogatást kap.

Összegezve: a kormány egyetlen rendelkezéscsomagban közel 13 milliárd forintot költött sportfejlesztésekre, az összeg túlnyomó részét pedig a miniszterelnök kedvenc sportágához csatornázták be.