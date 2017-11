– A 2013 előtti Jobbikot nem szerettem. A szélsőségeket nem szeretem. Nem szeretem, ha menetelnek, ha vallási vagy bármilyen alapon embereket megkülönböztetnek vagy kitaszítanak – mondta a Magyar Nemzet kérdésére Kovács Tamás kétszeres olimpiai bronzérmes, világbajnok kardvívó, volt szövetségi kapitány és mesteredző, aki a múlt héten jelentette be, hogy elfogadta Vona Gábor felkérését, és a Jobbik képviselőjelöltjeként indul a 2018-as országgyűlési választáson.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kovács Tamás – akinek jelöltségét már jóváhagyta a helyi, Budapest II. kerületi szervezet, és már csak az országos elnökség döntésére vár – a Jobbik változásáról azt mondta: pontosan azért vált számára szimpatikussá Vona, mert be tudta látni, hogy hibáztak. Szerinte hiteles a néppártosodás, vagyis lehet ugyanazokkal másféle politikát folytatni. – Magyarországon ezt a közvélemény nagyon furcsának találja. De

Orbán Viktor 27 év alatt a liberálistól a radikálisig jutott el

– emlékeztetett.

A volt szövetéségi kapitány a jelöltség bejelentésekor azt írta: még 2014-ben is a Fideszre szavazott, előtte pedig húsz éven keresztül. 2014 után azonban nagy változáson ment keresztül a Fidesz és személy szerint Orbán Viktor is. – Egy idő után a kétharmados többség elborítja a tudatot – mondta Kovács, aki szerint nagyon sokat változott a párt, de negatív irányba. – A régi Orbán Viktor meg akarta váltani Magyarországot, ma már nem ilyen. Letért arról a keresztényi útról, ami például arról is szól, hogy „ne lopj!”, vagyis belecsúszott a korrupcióba.

Bár Kovács Tamást érték személyes sérelmek – 2012-ben a londoni olimpia előtt váltották le a szövetségi kapitányi posztról –, azt mondja: nem ezek miatt fordult el a Fidesztől. Már 2014-ben is hihetetlenül zavarta, hogy a Fidesz programja mindössze annyi volt, hogy „folytatjuk”. Egy kormánypárt szerinte nem állhat ki ilyen arrogánsan a szavazói és a népe elé. Egyre erősebbé vált az érzés, hogy a Fidesz kétmillió ember pártja, a többi hatmillió szavazó nem nagyon érdekli őket.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az utolsó csepp a pohárban a tavalyi nemzeti konzultációs levél volt. Bár Kovács Tamás azt mondja, teljes mértékben egyetért a migráció kormányzati kérdés kezelésével is, abban a kérdőívben nem volt igazi választási lehetőség, csak a kormány által elvárt válaszok. Ezért írt idén húsvétkor nyílt levelet a miniszterelnöknek, amelyben figyelmeztette, hogy letért az útról. „Véget kell vetni annak a szlogennek, hogy »aki nincs velünk, az ellenünk van«, mert ez zsákutcába vezeti a nemzetet” – írta akkor.

Kovács Tamás (balra) aktív sportolóként a páston Fotó: Jerzy Pawłowski / Facebook

Ez után keresték meg a Jobbiktól, és hívták meg értelmiségi beszélgetésekre, így került kapcsolatba a párttal. – Mérnökök, orvosok, feltalálók, színészek, sportolók voltak jelen, nagyon színes társaság, és nagyon jó hangulat volt – mondta a találkozókról Kovács Tamás, hozzátéve: ott arról beszéltek, hogyan lehetne jobbá tenni az országot. Ő maga nem ambicionálta a jelöltséget, sőt, eszébe sem jutott, de mikor Vona Gábor megkérdezte, nem is gondolkodott rajta: – Én egy határozott ember vagyok, tehát elfogadtam.

– Ha bekerülnék a parlamentbe, egészen más stílust próbálnék megvalósítani. Természetesen tudom, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de ami most zajlik a parlamentben, a közéletben és az emberek között, az ezt az országot csak zsákutcába viszi – fogalmazott. Szerinte új, fiatalos lendületre van szüksége az országnak, és ezt a Jobbik adhatja meg. A Fidesz és az MSZP is leszerepelt, hiszen mindkét párt 12-12 évig kormányzott már, de nem az országot szolgálták.

Bár egy fideszes képviselő, Csampa Zsolt volt a vívószövetségi elnök, aki eltávolította a kapitányi posztról, ebből nem általánosítana a Fidesz egészére. Arra viszont igen, hogy nem jó, ha a politikusokat „ledobálják” a sportágak élére, azzal az ígérettel, hogy akkor majd lesz állami pénz. Kérdésünkre Kovács Tamás leszögezte: akkor sem szeretne a vívó szövetség elnöke lenni, ha bekerülne a parlamentbe, a pártja pedig kormányra kerülne.