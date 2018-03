Egy KDNP-rajongó cég támogatta Semjén Zsolt mulatságait és házfelújítását

Sokat köszönhet Semjén Zsolt a Dunagép Zrt-nek – derül ki az N1TV vidóösszeállításából.

A cég fizette a születésnapi buliját, a büfésátoros KDNP-s összejöveteleket, de még az édesanyja házát is féláron újították fel.

Cserében a Dunagép vezérigazgatója is jól járt, amikor szemet vetett egy zirci vadászterületre.

Az N1TV-nek kitálalt a cég alapító-tulajdonosa, Győri Imre, akit ma már be sem engednek a Dunagép székházába, amiért nem értett egyet az országot vezető politikus dotálásával.

Győri Imre a riporternek elmondta, hogy a Dunagép Zrt. eredetileg egy három fős vállalkozás volt, ám 2015 januárjában rájött, hogy egyik tulajdonostársa, Benkovics Antal a cég könyvvizsgálója segítségével arra készül, hogy kiforgassa őt részvénytulajdonából, ami meg is történt.

Mint Győri elmondta, Benkovics egyre inkább azzal foglalkozott, hogy fontos ismerősöket gyűjtsön maga köré, így jó kapcsolatot ápolt vállalatok és intézmények középvezetőivel, sőt, a helyi rendőrséggel is, egészen addig, mígnem horgára akadt maga Semjén Zsolt is.

Benkovics „onnantól azt csinált, amit akart” – mondta el Győri Imre, még vezérigazgatónak is kinevezte magát, és a feleségének is több milliós fizetést adott.

Győri feljelentette tulajdonostársát sikkasztásért, ám a nyomozást a Semjénnel ekkor már baráti viszonyt ápoló Benkovics ellen előbb lezárták, aztán újraindították, végül a Legfőbb Ügyészség akadályozta meg a vádemelést az ügyben.

Győri Imre azt is részletezi az interjúban, hogy a Dunagép a Semjén család egy házát és egy balatoni nyaralóját is féláron újította fel, amint ezt a számára utólag hozzáférhetővé vált számlák is bizonyítják.

Az N1TV a miniszterelnök-helyettest is faggatta az ügyekről, aki azt nyilatkozta nekik, hogy „szabályos szerződést kötöttünk, és édesanyám, meg a család kifizette”. Arra nem emlékezett Semjén Zsolt, hogy mennyibe kerültek a felújítások, de kizártnak tartotta, hogy féláron dolgozott volna a cég. A Dunagép mindenesetre a nyaralón dolgozókkal még titoktartási nyilatkozatot is aláíratott.

A riportból kiderül továbbá, hogy ugyancsak a vállalat fizette 2015-ben és 2016-ban Tökölön a KDNP-napok összes költségét, sőt, a második alkalommal még a szervezést, a megrendezést, és a teljes lebonyolítást is elvállalta a Dunagép, akinek az alkalmazottai sárga színű egyenpólóban segítettek a szabadtéri mulatság lebonyolításában.

Sermjén Zsolt ezt azzal magyarázta, hogy

„a Dunagép valószínűleg szimpatizált a KDNP-vel, a KDNP-nek vannak szimpatizánsai, egyébként nagyon sok ember beszállt, ki pálinkával, ki borral, ki egy kis felvágottal. Mi ezzel a probléma, ha önszántukból egy KDNP-s nap szervezésében részt vettek?”

A helyettes kormányfő szerint a finanszírozás egyébként is a pártigazgatóra tartozik, „semmilyen anyagi részhez nincs közöm”, mondta.

A Dunagép a Fidesz-KDNP színeiben megválasztott tököli polgármester Hoffmann Pált is segítette a kampányában, amikor még 2010-ben a parlamenti képviselői posztért küzdött. A cég 1,3 millió forintért 35 ezer szórólapot és kártyanaptárakat rendelt és fizetett ki a politikus számára.

Győri Imre szerint azonban Semjén sem volt hálátlan, hiszen neki köszönhető, hogy Benkovics Antal Zirc mellett bérelhet évi több mint 4 millió forintért egy vadászterületet, amelyért megintcsak a Dunagép fizet.

Az ÁFA-csalás gyanúja is belengi azt a közös mulatozást, amelyen Semjén Zsolt, Benkovics Antalnéval, és még egy sor meghívottal együtt ünnepelte az ötvenedik születésnapját a Bikalon lévő Puchner kastélyszállóban. Három napig tartott a dínomdánom, a filmben bemutatott számlák szerint 2012. szeptember 18-ától 20-áig, ám az 1 millió 550 ezer 142 forintos számlát visszadátumozták egy hétköznapra, hogy még az ÁFÁ-t is visszaigényelhessék a „Dunagép-konferencia” néven elkönyvelt eseményről.

Az N1TV azt ígéri, még folytatják Győri Imre vallomásait Semjén Zsolt és a Dunagép Zrt. gyümölcsöző kapcsolatáról.