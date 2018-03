Egy kis burkolt sorosozás a bolgár nemzeti ünnepen is belefért a kormánynak

Soltész Miklós szerint „ma is veszélyeztetik kultúránkat, önállóságunkat, kereszténységünket”.

A szabadságért, függetlenségért küzdeni kell – hangoztatta az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton a magyarországi bolgár nemzetiség budapesti megemlékezésén. Soltész Miklós a Bulgária nemzeti ünnepén tartott megemlékezésen azt mondta: a középkor és a XX. század történelmét ismerők tudják, mekkora érték a függetlenség, és „micsoda küzdelem kell ahhoz, hogy megmaradjunk bolgárnak, magyarnak”.

Ahhoz, hogy kultúránkat, önállóságunkat, kereszténységünket megőrizzük, küzdeni kell – emelte ki az államtitkár, hozzátéve: ezeket most is veszélyeztetik. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt is elmondta: a magyar kormány támogatja a bolgár közösség – egyházi és kulturális – törekvéseit. A magyar kormány a közösség művelődési házának felújítására 200 millió, a bolgár kormány pedig 100 millió forintot ad – emelte ki Soltész Miklós.