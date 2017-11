Egyedül gyűjti a karácsonyi adományokat a szekszárdi piercer

Facebookon, egy megosztásnak köszönhetően szúrtuk ki a 26 éves Nagy Bence egyik bejegyzését, melyben egy rossz körülmények között élő családnak gyűjtött karácsonyra adományokat. „Ma volt a legszívszorítóbb családlátogatásom. Kisfiú, 14 éves, down szindrómás és lisztérzékeny. Nagyon rossz körülmények között laknak, leginkább a tüzelő ami igazán fontos” – fogalmazott vasárnapi posztjában, melyet cikkünk megjelenéséig több mint 700 ember osztott meg, és sok kommentelő jelezte, hogy szeretne segíteni.

Lapunk megkereste a szekszárdi férfit, aki arról is mesélt: nem ez az első alkalom, hogy rászoruló gyerekeken próbál segíteni, augusztusban például elvitt egy családot a Balatonhoz nyaralni. „Kiskoromban mi is elég szegények voltunk, és rajtunk is segítettek, gyűjtöttek nekünk ruhát meg élelmiszert. Úgy gondoltam, hogy én is vissza szeretném ezt adni” – magyarázta a gépkezelőként és piercerként dolgozó férfi.

Bár az adománygyűjtést teljesen egyedül csinálja, sokan támogatják, például segítséget kap az adományok fuvarozásában, és a munkahelyén is gyűjtés kezdődött. Az akció során tíz Tolna megyei családot választ ki, és már szeptember óta érkeznek a felajánlások. Eddig körülbelül 30-40 zsák ruha gyűlt össze, de plüssállatokat, bútorokat is adományoztak.

A gyűjtést eredetileg egy családsegítő is támogatta volna, ám Bencét végül arról tájékoztatták, hogy az igazgatóval kell beszélnie az ügyben. Őt azonban heteken keresztül nem tudta elérni, ezért úgy döntött: inkább Facebookon teszi közzé a kezdeményezést, és maga keresi meg a rászoruló családokat. Ez jelenleg is tart: eddig három családot választott, de próbál elmenni mindenkihez, hogy eldönthesse, kik azok, akik tényleg rászorulnak. Kiemelte, hogy – bár sok család megkereste – nem tudja egyszerre elolvasni az összes üzenetet.

– Azt tervezem, hogy összegyűjtöm a tíz családot, felkeresem őket, és személyre szabottan összeállítom a csomagokat.

Tehát például megkérdezi, mekkora ruha kell a kisgyerekeknek, és ennek megfelelően válogatja szét az adományokat.

– Eddig nagyon jó tapasztalataim vannak, rengetegen jelentkeztek, hogy segítenek nekem –fogalmazott, és hangsúlyozta, hogy jelenleg nagy szükség lenne tartós élelmiszerre, gyerekruhákra, és nagyon pici babaruhákra, ezek eddig nem nagyon érkeztek. Azt azonban leszögezte, hogy pénzt semmiképpen sem fogad el, rajta keresztül azt nem lehet adományozni. Kitért arra is, hogy annál a családnál, ahol legutóbb járt, a gyerekeknek – egy kislánynak és egy Down-szindrómás kisfiúnak – leginkább tüzelő kell és kályha, mert jelenleg „Jancsi kályhával” fűtenek.

Az adománygyűjtés december 15-ig tart. Az akciót a karácsony miatt szervezte mostanra, de tervezi, hogy lesz még hasonló gyűjtés, például húsvét előtt is. Jövőre pedig ismét szeretne nyaralást szervezni egy családnak, ám ezúttal nem csak egy, hanem hét napos vakációban működne közre.