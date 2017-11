Egyelőre elmaradt a káosz, megkezdődött az M3-as metró felújítása

Bár a hétvégén már megkezdődött a 3-as metróvonal felújítása, igazán csak hétfő kora reggeltől érezhető Budapesten a vonal lezárásának hatása. A hétköznapokon több mint félmillió utast szállító 3-as metró hétfőtől munkanapokon az első hajnali járatindulástól 20.30-ig csak rövidített útvonalon, Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között közlekedik, utóbbi állomás és Újpest között pótlóbuszok járnak. Esténként, fél kilenc után a teljes vonalon leáll a metró, pótlóbuszok közlekednek Újpesttől Kőbánya-Kispestig, akárcsak szombaton és vasárnap egész nap.

Munkatársunk szerint reggel 7 körül, az Árpád híd pesti hídfőjénél – a hétfő reggeli átlaghoz képest – jó tempóban lehetett haladni, a várt közlekedési dugó egyelőre elmaradt. A metrópótló buszok jó tempóban követik egymást, a megállóban nem torlódtak fel az emberek. A buszok tele vannak, de nem zsúfoltak.

Hasonló helyzetről számolt be kollégánk a legfontosabb átszállási pontról, a Lehet térről. A buszok sűrűn érkeznek, akár kettő-három is egyszerre, így nincs tülekedés, mert az utasok látják, hogy jön a következő. Munkatársunk szerint az utasok fegyelmezettek, és sok a BKK-s alkalmazott is, akik eligazítják az utasokat.

A helyszínen lévő rendőrök azt mondták, egyelőre nem kellett intézkedniük. A BKK-sok szerint a hétvégén volt probléma, mert egyes autósok megszokásból oda parkoltak, ahová most már nem szabad.

Egyedül a 14-es villamosokon tapasztalható tumultus. Ez a járat ésszerű alternatívája a metrópótló buszoknak Újpest és a Lehet tér közt, de már korán reggel is nagyon zsúfolt volt.

Újpest-Városkapunál – ahol szintén folyamatos a metrópótló buszok haladása – reggel fél nyolctól Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakcióvezetője, majd Juhász Péter, az Együtt elnöke tartott sajtótájékoztatót. Azt az ellenzéki politikusok sem vitatták, hogy hétfőn reggel zökkenőmentesen indult a metrópótlás, de azt kérdezték: vajon mi lesz később?

A teljes felújítás három évig tart, ami nagyon hosszú idő – mondta Juhász, aki szerint az igazi probléma, hogy egy korszerűtlenül felújított metrót kapnak vissza a budapestiek. Úgy fogalmazott: „Retrómetró a retró-főpolgármestertől.” Az ellenzéki politikus szerint az is kérdés, milyen fennakadásokat okoz máshol a metrópótláshoz használt buszok hiánya.

A BKK szerint a 3-as metró érintett állomásaitól induló pótlóbuszok a csúcsidőben átlagosan 45 másodpercenként indulnak. A menetrend szerint egy teljes forduló – Újpesttől Kőbánya-Kispestig – 47 perc, de a Közlekedő Tömeg Egyesület tapasztalatai szerint ezt nem lehet tartani, valójában legalább 57-60 perc a teljes út, és már az első hétvégén rendszeresen 8–10 percenként, összetorlódva jártak a buszok, ami késéseket és zsúfoltságot okozott.

A Deák téri állomás kihalt volt november 6-án, hétfő reggel. A következő metróérkezését mutató kijelzőt letakarták Magyar Nemzet

Ha saját tapasztalata, esetleg fényképe vagy videója van a metrópótlásról, ossza meg velünk, és küldje el nekünk a szerk@mno.hu címre!