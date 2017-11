Egyelőre meg sem keresték a Jobbikot a nyomozók

Már egy hónapja, hogy megkezdődött a Jobbik gazdálkodásával összefüggő nyomozás, ám a Magyar Nemzet információi szerint a pártot eddig egyetlen rendőr vagy ügyész sem kereste. Jakab Péter, a Jobbik szóvivője lapunk érdeklődésére elmondta, hogy sem tanúként, sem pedig gyanúsítottként nem hallgattak meg senkit, sőt semmilyen iratot, kimutatást, dokumentumot vagy számlát sem kértek be tőlük. A párt mindenesetre kérés nélkül is átadta az eljárást folytató Nemzeti Nyomozó Irodának (NNI) azt a levelezést, amit az Állami Számvevőszékkel (ÁSZ) folytatott, hiszen ez indította el a nyomozásba torkolló ügyet.

Emlékezetes, október elején közölte az ÁSZ egy közleményben, hogy a Jobbik nem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, akadályozta a szokásos számvevőszéki ellenőrzést, ezért az ügyészséghez fordulnak. A párt ugyanakkor azt állította, hogy ők mindenben együttműködtek, egyúttal beszámoltak egy különös esetről is. Közlésük szerint néhány nappal korábban, egy csütörtök délután kaptak e-mailt az ÁSZ-tól, hogy másnap reggel helyszíni vizsgálatot fognak tartani, ráadásul akkor derült ki, hogy a korábbi évek mellett az idei esztendőt érintő papírokra is kíváncsiak.

Tovább nehezítette az ügyet, hogy a Jobbik gazdasági igazgatója aznap szabadságon volt, és hiába szeretett volna pár nappal későbbi időpontot kérni, nem kapott. A Jobbik később a sajtó jelenlétében próbálta átadni a kért papírokat az ÁSZ-nak, ott azonban nem vették át őket, arra hivatkozva, hogy csak elektronikus úton szolgáltathat adatot a párt.

– Az egész eljárás bűzlik a Fidesz politikai megrendelésétől, az állami szervek a Rákosi-rendszer mintájára visznek végig egy tipikus koncepciós eljárást a Jobbik ellen – fogalmazott lapunknak a párt szóvivője. Jakab Péter szerint az ÁSZ egyetlen éjszaka alatt „kreálta meg” az ürügyet, ami alapján a hatóságok azonnal eljárást indítottak, de a Jobbikot meg sem akarják hallgatni. Eközben pedig szerintük a kormány már szövegezi is a büntetést arról, hogyan lehetne betiltani vagy az állami támogatástól megfosztani a Jobbikot. – Orbánék képesek a pártállami rendszert is visszahozni, csak azért, mert attól félnek, hogy a Jobbik leváltja és elszámoltatja őket – fűzte hozzá.

Lapunk kereste az ügyben az Országos Rendőr-főkapitányságot is, ám egyelőre nem kaptunk választ. A nyomozás határideje egyébként december 6., ám ezt kitolhatják, szükség szerint többször is. Jobbikos forrásaink arra számítanak, az ügyet a jövő tavaszi választásig biztosan elhúzzák, hogy folyamatosan napirenden lehessen tartani, és lehetőség nyíljon a párt támadására. Többen is Kovács Béla ügyével vontak párhuzamot, a párt európai parlamenti képviselőjét 2014-ben, az uniós választások előtti kampányban gyanúsították meg az EU intézményei elleni kémkedéssel, ám érdemi információk azóta sem ismertek, és még mindig a nyomozás zajlik. Arra viszont alkalmas az ügy, hogy a Fidesz hétről hétre bírálhassa miatta a Jobbikot.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke korábban azt mondta, lélekben fel van készülve akár a pártja feloszlatására is, bár nem ezt tartja a legvalószínűbbnek. Felkészült emellett arra is, hogy a nyomozás eredményeként a párt állami támogatásait csökkenthetik vagy megvonják.

Minden bizonnyal van összefüggés aközött, hogy az ÁSZ hirtelen az idei évet is ellenőrizni akarja, illetve aközött, hogy a kormánypártok nem tudnak mit kezdeni a Jobbik plakátkampányával. Amikor év elején megjelentek szerte az országban a Fideszre vonatkozóan a „Ti loptok” üzenetű óriásplakátok, máris megkezdődött a gondolkodás kormányoldalon, hogyan lehetne törvényi szabályozással ennek gátat szabni. A hivatalos indok az volt, hogy a Jobbik áron alul jutott a hirdetési felületekhez, ez pedig felveti a tiltott pártfinanszírozás gyanúját. A Fidesz–KDNP többsége végül egy nyári rendkívüli parlamenti ülésnapon szigorított is a szabályokon, kimondták, hogy a jövőben csak listaáron lehet plakáthelyet bérelni. A jobbikos válasz is gyorsan megszületett, 1100 hirdetőhelyet megvásároltak, így már a sajátjaik az óriásplakátok. A plakátháborúnak ezzel nem lett vége, a kormányhivatalok ugyanis több plakátot letépkedtek. Az indok furcsa, az a problémájuk, hogy a Jobbik nem jelentette be a listaárat, pedig a párt egyértelműen közölte, ők nem akarják a plakáthelyeket másnak bérbe adni.

