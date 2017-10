Egyelőre nem épülhet semmilyen lakópark a Feneketlen-tó mögött

Egyhangú döntéssel változtatási tilalmat rendelt el csütörtökön Újbuda képviselő-testülete a csak tervezett, de máris botrányossá dagadt Buda Gardens nevű lakópark területére. A XI. kerületi Feneketlen-tó mögött, Szentimreváros többhektáros – a közelmúltban gyanús körülmények között privatizált –, 23 ezer négyzetméteres volt állami területén hatalmas beépítést tervez egy befektető.

A Horizon Development Kft. 350 lakásos, 500 férőhelyes mélygarázsos ingatlant építene ide, ám ezt jelenleg az a szabályozási terv sem tenné lehetővé, amelyet még 2002-ben az MSZP-s Molnár Gyula polgármestersége idején fogadtak el. Az önkormányzat most azt közölte: „A hozzáértést nélkülöző előírás nem tartalmaz a környező utcák forgalmát csillapító korlátozást, a tulajdonosoknak 50 százalékos beépítést engedélyez, akár 20 méteres magasságot is lehetővé téve. Jelenleg a fejlesztők 37 ezer négyzetméter irodát és kereskedelmi célú ingatlant emelhetnek a területen, csupán a 20 százalékos zöldterületi arányt kell betartaniuk, amelyet akár egy növényekkel fedett tető megépítésével is elérhetnének.”

A Hoffmann Tamás fidesz–KDNP-s polgármester javaslatára elfogadott, a Villányi út – Dávid Ferenc utca – Diószegi utca – Tas vezér utca által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom egy új, az újbudai polgárok érdekeit figyelembe vevő szabályozás elfogadásáig szól. A döntés célja, hogy megtartsák a kerületrész zöldövezeti, lakóházas jellegét. Az önkormányzat ezért párbeszédet szorgalmaz a beruházásról a fejlesztő és a lakosság között.

Hoffmann Tamás a Magyar Nemzet kérdésére még a döntés előtt azt hangsúlyozta, hogy minden más esetben nehéz helyzetbe kerülne az önkormányzat, s könnyen előfordulhatna, hogy milliárdos kártérítési pereket kapnának a nyakukba. Ezért nemcsak a lakossággal, hanem a befektetőkkel és az államigazgatás más szereplőivel is széleskörű egyeztetéseket kezdeményeznek.

Az ügy közvetlen előzménye, hogy ellenzéki képviselők terveztek benyújtani a kormánypárti polgármesteréhez hasonló előterjesztést az ügyben, sőt demonstrációt is tartottak volna. A lakóparképítés ellen aláírásokat gyűjtenek a környéken élők, sőt augusztus végén neves jobboldali értelmiségiek, művészek – Entz Géza művészettörténész, volt államtitkár, Csányi Tamás karnagy, Hegedűs Péter építészmérnök, Makovecz Imréné Szabó Marianne, Nagy Gergely építész, Sipos Mihály zenész, a Muzsikás együttes tagja, Újbuda díszpolgára – írtak tiltakozó levelet Hoffmann Tamásnak. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a beépítéssel nemcsak a terület karaktere változna meg, de elviselhetetlenül megemelkedne az autóforgalom, az önkormányzatnak új bölcsődét, óvodát, az államnak iskolát kellene építenie. A tiltakozók kifejezetten óvtak attól, hogy szakmai szempontok helyett a pártpolitika érvényesüljön.

A Heti Válasz írt arról elsőként, hogyan privatizálták, majd adták tovább a Miniszterelnökség alá tartozó Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit (ÉMI) Kft. ingatlanát. Különös zamatot ad a történetnek, hogy az ÉMI-t a magánosítás idején az a Henn Péter irányította, aki 2015 végéig a Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke is volt. A közbeiktatott cég többségi tulajdonosa pedig nem más, mint Henn bizalmasa, a cserkészszövetség volt nevelési igazgatója, Tekse Balázs.

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az ügyben vizsgálatra utasította a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, majd azonnali hatállyal eltávolították azokat a felső vezetőket, akik a telket privatizáló korábbi vezérigazgató bizalmi körébe tartoznak.