Egykori olimpikonokat sérthettek meg a vizes vébé megnyitójának szervezői

Ha letérdelnek, akkor sem megyünk – üzente a halálosan megsértett magyar úszó világbajnokok egyike a vizes vébé szervezőinek. A rendezvény művészeti koncepciójáért felelős – és a munkát 1,8 milliárd forintért vállaló – Müpa megbízottja alig tíz nappal a megnyitó előtt küldött meghívót az olimpikonoknak, akik az expozé előtt mindössze hat nappal ismerhették meg feladataikat és a főpróba időpontját, írja az Index.

A portál úgy tudja, hogy a sportolók így is elfogadták a feltételeket, ám az utolsó pillanatban szóltak nekik, hogy mégsem lesz rájuk szükség az ünnepi megnyitón, mivel az éjjeli főpróba során a rendező úgy döntött, nélkülük is megoldható az esemény. Állítólag csak Egerszegi Krisztina kap majd némi szerepet, de az ő fellépőruhájával is gondok voltak.

„Nem szoktam foglalkozni az eredményeimmel. Tíz évben egy-két olyan nap van, amikor azt gondolom, hogy a múltam miatt fontos lehetnék. Ez egy ilyen nap lett volna” – idézi az Index az egyik, csalódott olimpikont.

Az Index információi szerint Seszták Miklós fejlesztési minisztert, a világbajnokság szervezőbizottságának elnökét mélyen felháborították a történtek, ezért több különböző lépés is történt a megsértett sportolók kiengesztelésére. Legfőként felajánlották, hogy egy teljesen új rendezvényt szerveznek nekik a Duna Arénában, ám ezt a közvetítő útján érkező felkérést elutasították az olimpikonok.