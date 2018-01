Egymással versenyezik az MSZP, a DK és az LMP

Magabiztos előnnyel fordul a választás előtti hónapokra a Fidesz–KDNP, a baloldali pártok viszont még mindig egymással versengenek – derül ki az Iránytű Intézet lapunknak készített felméréséből. A decemberi kutatás szerint az úgynevezett biztos szavazó pártválasztók körében a kormánypártok továbbra is a választók 50 százalékának támogatását élvezik. A Fidesz–KDNP mögött a Jobbik 21 százalékon áll, a szeptember óta mélyrepülésben lévő szocialistákra viszont ha minimálisan is, de jó hatással volt, hogy beálltak a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely mögé: a novemberi 7 százalékos támogatottságukat nyolcszázalékosra tornázták fel. Ezzel egy-egy százalékkal előzik meg az önálló listában gondolkodó Demokratikus Koalíciót (DK), illetve az LMP-t. Az egy százalékra mért Párbeszédnél viszont a kampányát éppen a hétvégén megkezdő Momentum, sőt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) is jobban áll: előbbi három, utóbbi pedig két százalékon.

A teljes népesség körében nincs eltérés az arányokban, a pártok támogatottsága lényegében stagnál, az elmozdulások egészen minimálisak. A kormánypártok egy százalékkal növelték a támogatottságukat, így 35 százalékon állnak, fölényük ezzel jelentős a második helyezett Jobbik mögött. Vona Gábor pártja még egy százalékot rontott is, így 16 százalékra mérték őket. Az MSZP viszont a teljes lakosság körében nem tudott előrelépni a novemberi 6 százalékról, igaz, rontani sem. A DK-t 5 százalékra mérték, akárcsak az LMP-t. A Momentum 3 százalékra számíthat, az MKKP, az Együtt és a Párbeszéd pedig legfeljebb egyre. Az Iránytű szerint decemberben éppen úgy a lakosság 13 százaléka volt bizonytalan, mint novemberben.

Közösen, ne külön. Közös ellenzéki lista és közös jelöltek segítségével, mintsem külön listákkal és koordinált egyéni jelöltállítással lehetne leváltani a kormányt az ellenzéki és párt nélküli választók szerint. Előbbit 51, utóbbit 21 százalékuk tartja hatékonyabbnak – derül ki a Ténygyár és a ZRI Závecz Research decemberi kutatásából, amelyet a 24.hu publikált. Mindkét elképzelés támogatóinak többsége úgy véli, a Jobbik részvétele az összefogásban segítené a kormányváltást. Csupán egynegyedük gondolja úgy, a velük való koordinálás vagy közös lista- és jelöltállítás inkább gyengítené a kormányváltás esélyét.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.09.