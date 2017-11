Egynapos sebészet: 8 milliárdból fejlesztenek a kórházak

Nyolcmilliárd forintos uniós forrásból tizennyolc kórházban alakítanak ki és fejlesztenek egynapos sebészeti részlegeket 2020-ig, így rövidülhetnek a várólisták és a pácienseknek nem kell a beavatkozások után napokat az intézményben tölteni – derült ki az Állami Egészségügyi Ellátó Központ mai sajtótájékoztatóján.

Ezen Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár arról beszélt: a 2010-es adatokhoz képest idén már kétszer annyi beavatkozást végeztek egynapos ellátás keretein belül. De még így is van hova fejlődni, messze nem zárkóztunk fel a nyugat-európai trendekhez. Az egynapos sebészeti ellátás Ónodi-Szűcs Zoltán szerint egyébként nem könnyebb beavatkozás, az orvosoknak laparoszkóppal dolgozni ugyanis nehezebb. Azonban ez a beteg érdeke, hiszen minél kevesebb ideig tartózkodik az intézményben, annál kisebb az esély arra, hogy valamilyen kórházi fertőzést kap el.

Mészáros János, az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár azt emelte ki: infrastrukturális beruházások és gép-, valamint műszerállomány-beszerzés is várható. A betegek az új rendszerben elkülönítve, külön erre specializálódott részlegen kapják majd meg az ellátást, ami szakmailag a legmagasabb szintű lesz. Erre garancia, hogy akinek nincs legalább 5 éves gyakorlata az ilyen típusú beavatkozásokban, az nem is vehet részt benne. Az intézményeknek is megéri ilyen műtéteket végezni, ugyanis a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő plusz tízszázalékos finanszírozást ad ezek után a beavatkozások után. Kitért arra is, hogy míg 2010-ben 135 ezer ilyen beavatkozást végeztek, ez 2016-ra meghaladta a 250 ezret.

Egynapos sebészeti ellátás keretében többek között sérv-, visszér-, szemészeti (pl. szürkehályog), kézsebészeti, nőgyógyászati, vesekő-eltávolító, fül-orr-gégészeti műtétek végezhetők el. Nincsenek hosszú várakozási idők, kórházi várólisták, és a beavatkozások jól tervezhetőek. Az ellátást végző személyzet számára előny, hogy az egynapos sebészeti ellátásban csökken az ügyeleti idő és a hétvégi munkavégzés.